11-12月統一發票特獎中獎數史上次高 有人花150元買iTunes對中200萬

財政部賦稅署今 (5) 日公布統一發票中獎清冊，去年 11-12 月期共開出 13 張 1000 萬元特別獎，其中有人花 10 元買報紙就中獎，另有 18 張 200 萬元特獎，其中特獎中獎張數追平前期紀錄，仍是史上次高；而去年首度開立雲端發票的境外電商 Apple 也開出首張 200 萬元特獎。

賦稅署署長李慶華表示，雲端發票去年 9-10 月期新增 40 萬組 500 元專屬獎項後，確實增加民眾使用雲端發票誘因，根據統計，去年使用雲端發票比重約 23.29%、年增幅 36%，累計到去年 12 月底止，使用雲端發票占比已達 26%。

根據賦稅署公布的中獎清冊名單，在 1000 萬特別獎部分，一位桃園市的民眾在超商花 10 元買報紙就對中千萬大獎，台北市一位消費者在大安區花 60 元買 3 碗白飯也對中 1000 萬元大獎，是本期少數花小錢中大獎的幸運兒。

200 萬元特獎部分，除了花 150 元購買 iTunes 就中 200 萬元特獎的幸運兒外，另有民眾在新竹縣花 160 元買報紙、麵包等食品對中 200 萬元特獎，新北市中和區消費者花 154 元買一手台啤也成為百萬特獎幸運兒。

賦稅署官員提醒，民眾使用手機條碼或其他載具索取雲端發票，可在開獎當月 25 日前設定領獎金融帳戶，或是在開獎後列印電子發票證明聯，以及透過統一發票 APP 兌領獎金。