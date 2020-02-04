淨值高的基金不要買？你誤會了2件事

買基金有不少投資人會陷入「淨值迷思」，覺得淨值低的基金較有上漲空間，淨值高的基金反而不敢下手，擔心不易獲利，或因為淨值創新高不敢下手，這可能是把股價和基金淨值的概念搞混了，打破 2 個迷思，投資基金會更順心。

迷思 1：淨值高，比較漲不動？

許多投資人擔心淨值較高的基金比較漲不動，因為淨值 10 元漲 10% 只需上漲 1 元，可是 100 元上漲 10% 卻要漲 10 元。這種擔憂是種錯覺，因為漲幅是相同的，為投資人創造的報酬率也相同。

此外，淨值高的基金，相較大盤是不是變得比較不會漲？這個問題可透過基金的 Beta 值判斷。Beta 值可衡量基金與大盤表現的敏感度。假設基金的 Beta 都維持在 1.0 不變，大盤漲 1%，基金照理應該也能漲 1%，不會因為高淨值而有漲不動的狀況。

迷思 2：淨值創新高，不敢投資？

有的投資人擔心基金淨值「到頂」，接下來必然反轉，這是與股價的概念搞混了。基金投資的是「一籃子」股票，基金經理人隨時會根據個股股價的合理性、公司經營的競爭力，以及市場景氣變化來調整投資組合，因此一個選股策略正確、投資組合調整得宜的基金，淨值可以無限上漲。相對地如果選股選得不好，淨值再低的基金仍可以繼續下跌。

舉例來說，A 股票受市場樂觀氣氛上漲 20%，接著發現事實與預期不符，股價反而相較起漲時少了 10%，而基金經理人在 A 股價上升段就把股票賣出，基金淨值最終反而是不跌反漲，這個漲幅不代表基金持有的股票變貴了，而是經理人操作成果的展現。

另外，股票型基金投資人較常選擇累積型，將股息滾入再投資，與單純只考量價格的大盤價格指數相比，總報酬（反應在累積型股票基金的淨值）指數複利的效果較大，表現比大盤價格好是很正常的，也造成基金淨值更容易創新高。如果投資人因為淨值創新高而選擇不投資，反而會錯過更多。