武漢肺炎影響投資評價 京城銀瞄準兩大類債券減風險

京城銀 (2809-TW) 自結 1 月稅後純益 4.39 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.39 元，雙雙年減超過三成，京城銀表示，受到武漢肺炎影響，全球股市波動影響投資資產評價，投資策略方面，將瞄準國內政府公債及海外投資等級債，減少單一風險。

京城銀指出，由於農曆年關前後企業及個人資金與消費需求普遍提高，加上京城銀為即時滿足客戶中短期資金配置需求，2020 年開春即推出美元定存專案、以及針對企業用戶使用的定存專案、新台幣優利短期活存專案等為期一年之優利方案，因此挹注營運。

京城銀首月資產品質維持穩健，逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 8561.24%、全體放款覆蓋率 1.51%。

京城銀進一步表示，公司在投資策略方面，首重分散投資且長期持有賺取利息收益，投資標的除國內政府公債，海外投資等級債券亦遍及歐、亞、美、中東地區，能提供京城銀長期穩定利息收益，且減少單一地區、標的之投資風險。

展望 2020 年，京城銀對整體營運看法仍舊良好，公司向來以中小企業金融業務見長，現階段國內外經貿局勢短期影響變數雖大，惟政府推動前瞻基礎建設計畫、延長產業創新租稅優惠及鼓勵海外資金匯回等國家政策支持，從中長期發展來看，看好資金需求效益仍可望持續發酵。

京城銀表示，後續也將更為積極推出符合企業客戶需求的客製化金融方案，在鞏固既有客戶群的同時，搭配數位金融服務升級與推廣，以期擴大京城銀服務範疇，並強化業務基礎。