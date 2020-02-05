今年製造業景氣估為黃藍燈 二大產業恐亮藍燈

台灣經濟研究院今 (5) 日公布今年最新製造業景氣預測，由於仍有若干不確定因素影響國內外景氣，估全年包括民生工業、電子電機、運輸工具業和整體製造業景氣燈號均為黃藍燈，而化學橡膠業和金屬機械業景氣燈號則為藍燈。

台經院表示，今年受惠國內半導體龍頭廠商持續精進先進製程、5G 基礎建設陸續開展、台商回流升溫等因素，投資將成為帶動台灣經濟成長的主要動能。

不過，仍有不少不確定因素存在，台經院指出，包括美中貿易協商進展、各國央行貨幣政策寬鬆力道、地緣政治衝突，以及人畜重大疫情是否持續擴大等，都將為後續國內經濟帶來不確定性的風險。

其中，在民生工業方面，由於全球需求尚未明顯回溫，紙漿庫存天數仍高，衝擊紙品價格，預估全年紙漿、紙及紙製品業維持在藍燈表現，而紡織業和整體民生工業處於黃藍燈表現。

化學橡膠方面，因中國經濟以及製造業生產表現展望仍難以樂觀看待，加上美國乙烯和下游衍生物產能進一步擴大，估將亮藍燈。

金屬機械方面，中國、韓國出口的鋼材產品價格競爭壓力仍高，加上國際鐵礦砂報價將呈現修正，且下游用鋼業者因銷售和出口減緩而延後回補庫存，基本金屬業與整體金屬機械業仍維持在藍燈。

在電子電機業方面，受惠於人工智慧、物聯網、高速運算、5G 和 AR/VR 等新興科技領域拉抬半導體需求動能將漸趨顯著，且國內晶圓代工的先進製程和高階封測技術的競爭優勢依舊，估整體電子電機業景氣燈號為黃藍燈。

運輸工業方面，由於汽車終端需求恐難見到大幅回升， 加上進口車市占率逐漸提升，估為黃藍燈。

另外，台經院也公布去年 12 月整體製造業景氣信號值，月增 0.93 分至 10.15 分，燈號轉為黃藍燈，總計去年全年僅出現 1 次黃藍燈，其餘皆為藍燈，燈號表現遜於 2018 年。