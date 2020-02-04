「銅博士」價格週二反彈 但對中國製造業停工的擔憂仍在

倫敦金屬交易所 (LME) 3 個月期銅，週二 (4 日) 上漲 2%，至每噸 5637 美元，是近 15 個交易日以來首度上漲。

不過，自 1 月中旬以來，在新型冠狀病毒的爆發，促使中國製造業停工時期延長的擔憂下，銅價已下挫超過 12%。

週二 (4 日) 銅價的回漲與中國股票市場及人民幣的表現一致，主因在於中國央行注入大量現金，並下調關鍵的貸款利率，還宣誓要回復市場穩定及信心，挽救了一些市場情緒。

一名新加坡貿易商表示，雖然疫情還未完全解決，但現在許多人很樂觀，認為市場對本次疫情反應過度，上海的 A 股也上漲，這是投資人信心穩定的跡象。

但由近半個月的趨勢來看，做為全球經濟健康的晴雨表，銅價的低迷仍引來對製造業不振的憂心。銅被廣泛用於製造業，包括由電子產品到房屋建造，因而有「銅博士」的稱號。

Charles Schwab 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 指出，銅確實與製造業息息相關，而製造業一直是全球經濟目前最薄弱的領域。

滬銅期貨今天也上漲 0.6%，但在此之前，週一下挫至 3 年低點，同時，上海期貨交易所也暫停夜盤交易，直到另行通知。

ANZ Research 上週在一份報告中指出，中國主要製造業地區的停產將進一步打擊銅價，同時，除了湖北省為中心的區域之外，中國多個城市也執行了嚴格的出行限制。ㄘ

ANZ Research 高級商品策略師 Daniel Hynes 認為，如果製造業停工兩週，銅需求可能降至 2003 年 SARS 爆發時的水準。