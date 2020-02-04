外溢保單狂賣 去年初年度保費年成長823% 國壽銷售奪雙料冠軍

金管會推動外溢保單有成，去 (2019) 年外溢保單銷售件數、初年度保費都大躍進成長，尤其初年度保費年成長 823%，表現亮眼，國泰人壽更奪下外溢保單、實物給付型保單賣最好的雙料冠軍。

金管會表示，已核准及備查 8 家壽險公司共 28 張具外溢保單，該類商品去年至第 4 季新契約銷售件數為 60,117 件，較前一年同期 10,645 件增加 464%，初年度保費收入約新臺幣 8 億 1,646 萬元，較前一年同期 8,839 萬元增加 823%。

而外溢保單初年度保費收入賣最好的前 3 名保險公司依序為：國泰人壽、南山人壽、新光人壽。

以運動習慣折減保費或增加保額的外溢保單有 16 件，比前一年大增 11 件，也讓去年新契約件數衝高到 29172 件，初年度保費收入達 6.66 億元，遠高於前一年 2237 件、4944 萬元；以體況數值折健保費或增加保額的外溢保單有 10 件，新契約件數超過 3 萬件，初年度保費收入也有 1.6 億元，也比前一年的 8400 件、3864 萬元大幅成長。

而實物給付型保單部分，金管會表示，目前已核准及備查 6 家壽險公司，共 16 張實物給付型保單，該類商品去年至第 4 季新契約銷售件數為 181,775 件，較前一年同期的 151,860 件增加 19%，初年度保費收入約新臺幣 3846 萬元，較前一年同期的 3961 萬元減少 3%。

實物給付型保單初年度保費收入前 3 名的保險公司依序為國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。