外溢保單夯 初年度保費年增16.55倍 國壽、南山人壽最會賣

外溢保單越來越夯，金管會今 (5) 日統計，截至今 (2019) 年第 3 季，外溢保單初年度保費收入達 3 億 6862 萬元，由於銷售大躍進，比起去年同期大增 16.55 倍，初年度保費收入賣最好的前 3 名保險公司依序為國泰人壽、南山人壽、新光人壽。

金管會目前已核准及備查 8 家壽險公司、共 23 張具外溢保單，截至第 3 季，新契約銷售件數為 28383 件，較去年同期的 3016 件增加 841%，初年度保費收入約新臺幣 3 億 6862 萬元，較去年同期的 2100 萬元、大舉增加 1655%。

金管會表示，以運動習慣折減保費或增加保額的外溢保單，從去年前 9 月的 4 件，今年前 9 月成長到已達 12 件，新契約件數也從去年的 488 件，大增到今年的 11650 件，帶動初年度保費從 988 萬元，成長到 2 億 8885 萬元。

而以體況數值折減保費或增加保額的外溢保單，從去年前 9 月的 3 件成長到 9 件，新契約件數也從 2520 件擴增到 16732 件，初年度保費則從 1081 萬元，提高到 7975 萬元。

提供其他非現金方式給付促進健康的外溢保單則維持 2 件，新契約件數反而減少，從去年前 9 月的 8 件，今年前 9 月卻僅僅成交 1 件，初年度保費收入也從去年的 31 萬元，縮水到 2 萬元。

此外，金管會目前已核准及備查 6 家壽險公司、共 15 張實物給付型保單，截至今年第 3 季，新契約銷售件數為 12 萬 2655 件，較去年同期的 11 萬 3758 件增加 8%，初年度保費收入約新臺幣 2779 萬元，較去年同期的 3129 萬元減少 11%。

主要是殯葬服務的實物給付型保單今年前 9 月的初年度保費年減 580 萬元、健康管理服務的實物給付型保單也減少 29 萬元，所以即使醫療服務的實物給付型保單增加 258 萬元，整體實物給付型保單的初年度保費還是比起去年下滑。

實物給付型保單初年度保費收入前 3 名的保險公司：依序為國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。