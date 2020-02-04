〈開發金高層異動〉王銘陽退休 辜家二少辜仲瑩重掌兵符呼聲高

開發金 (2883-TW) 總經理王銘陽意外申請退休，將於 3/4 生效，而辜家二少辜仲瑩「5 年內不能回任金融圈」將於今 (2020) 年 3 月下旬解禁在即，市場人士研判，開發金高層人事案將因此有一波異動，無論是接任總座遺缺，或是接掌開發金控董事長，應該都只是時間問題。

去年 10 月，開發金控子公司中華開發資本董事會通過，金控董事長張家祝辭任資本董事長，並推選潛沉 10 年的辜家二少辜仲瑩接任，被外界視為「獵豹」辜仲瑩即將重返金融圈的前哨站。

辜仲瑩曾在 2004 年至 2009 年期間擔任開發金總經理以及中華開發工業銀行（中華開發資本前身）董事長，對開發金控及中華開發資本的業務相當熟悉。

開發金控也指出，基於辜仲瑩在全球投資的廣大網絡以及對趨勢的掌握，開發金控將借重辜仲瑩的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務，並將對中華開發資本未來的全球布局、策略發展提供具體明確的方向。

據了解，開發金將於 2/24 召開董事會，屆時將確認接任王銘陽總經理遺缺的議案；市場人士認為，即便是此次董事會辜仲瑩因為「5 年內不能回任金融圈」解禁時間還沒到，但是他接掌開發金只是時間早晚的問題。

事實上，開發金在去年 6 月的股東會上全面改選 9 席董事，公股台銀消極提名 1 席董事，一如市場預期因持股過低而落選，開發金也宣告結束官民共治時代，市場就預期，辜仲瑩陣營即將全面當家，辜仲瑩沉潛 10 年，重出江湖，必將施展拳腳、大幹一場，此番「獵豹」出手，重點將不會只在國內併購，以其國際視野、海外人脈，開發金的海外布局策略可望大展身手。