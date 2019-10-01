辜仲瑩接任中華開發資本董座 領軍挖掘大中華區生技獨角獸

開發金控 (2883-TW) 子公司中華開發資本今 (1) 日召開董事會，會中通過金控董事長張家祝辭任中華開發資本董事長，並推選現任中華開發文教基金會董事長辜仲瑩接任董事長。因應高齡社會來臨及生醫產業整併浪潮，未來將領軍中華開發資本挖掘大中華區生技獨角獸。

開發金表示，中華開發資本自 1959 年成立以來，積極參與國內各項產業投資，從早期的紡織、石化，到電子與半導體，及近期的民生、生技等，透過投資與產業整合引領台灣產業升級，並協助臺灣經濟轉型與發展，成為台灣創投業務開端與最主要的投資機構。

中華開發資本現已轉型為資產管理模式，截至 2019 年 6 月，私募股權基金管理資產約新臺幣 431 億元，旗下基金包括四檔新台幣基金：文創基金、生醫基金、優勢基金、創新基金；兩檔人民幣基金：華南及華東基金；兩檔美元基金：Asia Partners 及 Global Opportunities。

另外，因應高齡社會來臨及生醫產業整併浪潮，未來中華開發資本擬深耕生醫及健康照護領域，結合開發金控集團資源，同時藉由專業團隊、全球案源、國際管理經驗，人、網絡、平台三箭齊發，挖掘大中華區生技獨角獸，放眼全球生醫市場。

開發金表示，辜仲瑩曾於 2004 年至 2009 年期間擔任開發金控總經理及中華開發工業銀行 (中華開發資本前身) 董事長，對於開發金控及中華開發資本的業務相當熟悉。

開發金進一步指出，且基於辜仲瑩在全球投資的廣大網絡及對趨勢的掌握，開發金將借重辜仲瑩的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務，並將對中華開發資本未來的全球布局、策略發展提供具體明確的方向。辜仲瑩擔任中華開發文教基金會董事長多年，亦將借助其經驗，致力推動各項公益專案，以善盡企業社會責任。