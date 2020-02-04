〈蔚華科攻中國市場〉與代理原廠交叉持股鞏固雙方關係 分散潛在風險

半導體設備代理商蔚華科 (3055-TW) 今 (4) 日公告，將與代理原廠 Wintest 交叉持股，擴大 Wintest 的測試機台在中國的市占率，法人認為，此舉有助蔚華科鞏固與原廠的關係，避免先前原廠終止代理權衝擊響營運的情況再次發生。

Wintest 提供顯示器驅動 IC、TDDI 及 CIS 等產品測試機台，蔚華科與 Wintest 結盟合作，將擴大 Wintest 中國市占率，產品出貨量將逾倍數成長。

蔚華科先前是 Xcerra 在中國、香港、台灣的獨家代理商，提供驅動 IC 的測試機台，產品線營收比重最高占 7 成以上，不過，Xcerra 在去年終止蔚華科的經銷協議，導致蔚華科營收衰退年減 7.68%。

蔚華科在該事件後，開始調整營運策略，去年簽下逾 20 家代理原廠，瞄準先進封裝、驅動 IC、CIS、PMIC 等需求，持續擴充分散代理產品線與應用面，降低 Xcerra 事件再度發生。

蔚華科指出，據先前代理經驗，原廠產品約須花費 2-3 年培養客戶，而此次與 Wintest 交叉持股，由於過去已是代理關係，預期合作案進展將更順利。

另外，設備代理商也常面臨同樣問題，原廠營運規模成長至一定程度，往往會與客戶建立直接關係，蔚華科透過與原廠交叉持股，可望更鞏固代理權，並加深雙方合作關係。