〈開發金高層異動〉總座、中壽董座王銘陽申請退休 3/4生效

開發金 (2883-TW)、中壽 (2823-TW) 今 (4) 日同步發布重訊公告，總經理暨中壽董事長王銘陽申請自 109 年 3 月 4 日退休，遺缺將待兩公司董事會推選後另行公告。王銘陽領軍中壽、開發金愈來愈壯大，今天無預警申請退休，令外界相當意外。

現年 64 歲的王銘陽，歷任南山人壽債券部門及財務部門的投資高手，還曾被大陸龍騰計畫挖角到大陸保險公司，2003 年接下中壽總經理後，讓中壽從資產僅 1372 億元的中小型壽險公司，愈來愈壯大，於 2007 年購併瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司，走過 2008 年金融風暴，當時中壽是台灣大型保險公司中唯一未投資任何次級房貸及不良資產，故無任何資產減損，成功避開次貸風暴的保險公司，受到投資人及外界高度肯定。

王銘陽在 2009 年掌握危機入市精髓，併購英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務，除讓中國人壽的資產突破 5000 億元，業務通路也由 3000 名業務同仁，迅速成長為萬人部隊。

中國人壽除深耕台灣，也積極開拓大陸市場，2010 年透過與全球市值第二大銀行的建設銀行合作，參股建信人壽持股 19.9%，為西進穩定了良好的基石。

2017 年，中壽再以 1 元買下安聯人壽 7.8 萬張保單，此時，中壽在王銘陽的運籌帷幄下已經成長為資產 1.5 兆元的大型壽險公司，而併入金控的傳聞也一直從未停過。

終於，2018 年，開發金購買中壽 35% 股權，王銘陽轉任開發金總經理、續任中壽董事長。

王銘陽擔任開發金總經理以來，帶領開發金轉型，壽險、銀行、證券、創投與私募股權等四獲利引擎均衡齊發，並且在去年年大舉調整經營團隊、延攬新血，開發金新團隊包括：新任凱基銀行總經理曹慧姝、新任凱基證券副董事長 Osama S. Abbasi、新任中華開發資本總經理何志傑。

王銘陽曾表示，在多位具有國際經驗新血加入經營團隊後，開發金將優化現有營運模式、健全收益結構、持續提升綜效，並發展區域利基業務。

開發金去年稅後純益達 128.50 億元，每股純益 0.88 元，全年獲利年成長達 64%，創近 13 年新高，2019 年底每股淨值亦提高至 12.86 元。

而中壽近年來推動高價值商品策略，去年經營績效創下歷史新高，稅後純益達 135.98 億元，較去年同期成長 34%，每股稅後純益為 3.2 元，總資產一舉突破 2 兆元，年成長 17%，淨值亦較前年底成長 95%，表現也相當亮眼。

雖然中壽和開發金在王銘陽領軍下，營運亮眼，但是王銘陽任內重要的「開發金 100% 併購中壽」，受壽險業股價下修影響，今 (2020) 年 1 月中旬董事會決議擬延長時程規劃，恐怕是王銘陽退休前無法完成的一大遺憾。