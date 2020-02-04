〈蔚華科攻中國市場〉結盟日商交叉持股 搶大中華區市場商機

半導體設備代理商蔚華科 (3055-TW) 今 (4) 日公告，將與代理原廠 Wintest 交叉持股，搶進大中華區測試市場。

雙方交叉持股是採認購私募普通股，蔚華科將以每股 220 日圓 (約新台幣 62 元) 買入 Wintest 9.09% 持股；Wintest 則以每股新台幣 40 元買入蔚華科 5~6% 持股，正確持股比例將依未來雙方在定價日議定的價格及匯率為準。

Wintest 主要提供顯示器驅動 IC、TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 及 CIS(CMOS 影像感測器) 等產品測試機台，蔚華科原本就已代理該產品銷售，此次雙方交叉持股後，蔚華科將擴大 Wintest 在中國的市占率，今年出貨可望逾倍數成長。

值得留意的是，Wintest 大股東是中國武漢精測，持股比例近 6 成，武漢精測又是中國顯示器大廠的測試設備供應商，客戶涵蓋京東方、華星光等，蔚華科與 Wintest 結盟，也等於與武漢精測搭上線，蔚華科未來也將取得武漢精測產品代理領域。

蔚華科目前營收比重分別是中國、台灣各 5 成，隨著中國半導體自主化趨勢確立，測試機台訂單能見度高，法人估，蔚華科今年每股純益將挑戰 4 元，創近 5 年新高。