武漢肺炎影響房市？李同榮：若疫情達2個月 將衝擊產業

大陸房地産銷售受到疫情影響陷入停滯，台灣房市是否也會出現同樣情況？吉家網董事長李同榮表示，武漢疫情對房市影響，關鍵在人性恐慌程度。疫情若速控制，影響房市有限，若疫情擴大、持續時間長達 2 個月以上，將衝擊台灣產業與房市。

李同榮表示，武漢肺炎自去年底爆發以來，已經擴散至全球衝擊，原本預估台灣對大陸出口以及台商在大陸產業供應鏈生產，將受到衝擊，晚近加上大陸的封城措施，與各國管制人員的移動，整體經濟動能趨弱，勢必衝擊台灣今年第一季的出口，影響程度不容輕忽。

李同榮指出，武漢肺炎疫情對台灣房市影響程度，可用兩種狀態來看。最佳狀態，若疫情在一個月內控制，房市影響層面只會因觀望心態所產生的交易量萎縮，不至於影響到房價直接下挫，影響交易量層面不會超過一季。

他說，最差狀態，若疫情延至兩個月以上控制，恐慌指數勢必遽升，經濟衝擊層面擴大，勢必影響第一季房市交易量，同時房價也會短期由漲趨跌，影響層面將持續一到兩季。

至於疫情控制後，會不會如 SARS 過後的房價反彈。李同榮表示，答案當然是否定的。SARS 發生時，股市房市處低檔，加上前一年增值稅減半政策做多的激勵，房市在 SARS 利空出盡後，大幅反彈，目前台灣房市雖然已經過四年緩跌見底盤整，房價仍處高檔，餘屋仍待消化，兩者發展情況不同