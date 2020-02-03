翔宇生醫營運三箭齊發 今年營運優於去年

翔宇生醫 (6539-TW) 今年衝刺旗下三大事業體，保健食品將進行改良升級、保養品系列則將推 2-5 款新品，加上產品打入電商平台銷售業績倍數成長，另外則是強化 SPA 美容，預期三箭齊發，今年營運估優於去年。

保養品方面，翔宇表示，旗下 DV TOKYO 美容保養系列，去年上半年將銷售通路從自家門市拓展至電商平台、電視購物及實體藥妝門市後，帶動去年銷售業績成長超過 2 倍，今年將新增 2-5 款新品，產品線更完整。

保健品部分，翔宇指出，因保健食品無淡、旺季之分，近 2 年銷量以年增 1.5 倍的速度穩定成長，其中營運主要動能來自熱銷商品醇養妍系列及喜樂纖，除持續推出新款產品，也將既有產品改良升級，讓銷量穩定成長。

美容美體事業方面，翔宇在兩岸共有 11 家皮膚管理中心，分別位於台北、桃園、台中、高雄及上海，其中中國營收占比不到 10%，翔宇指出，雖然武漢肺炎疫情導致中國門市延後復工，不過中國營收比重不高，營運受影響程度較低。

翔宇去年 12 月營收 1.56 億元，月減 5.3%、年增 7.89%；第 4 季營收 4.78 億元，季增 10.4%、年減 3.6%；去年營收 19.3 億元，年增 3.46%。