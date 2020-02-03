〈財報〉Panasonic營收下滑 與豐田的電池合資公司自4月營運

日本家電大廠 Panasonic(6752-JP) 在週一 (3 日) 盤後公布了最新一季財報。營收方面雖然出現下滑，但是在邊際利益率的改善還有固定費用刪減等調整後，營業利益與上年度持平。營業利益與淨利方面，在投資組合改革所發生的費用，也因事業處分等進帳填補了構造改革方面的費用支出，最後也為 Panasonic 帶來增益的結果。

週一 (3 日) 東京股市收盤時，Panasonic 股價收在 1075.5 日圓，較上個交易日下跌 2.40% 或 26.5 日圓。

Panasonic 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 的財報關鍵數據：

營收年減 8% 至 1 兆 9112 億日圓。

營業利益年增 3% 至 1004 億日圓。

稅前利益年增 3% 至 1002 億日圓。

歸屬公司股東純益年增 29% 至 772 億日圓。

各部門營收表現：

家電部門年減 6% 至 6832 億日圓。歐洲市場的電視及數位相機銷量減少，日本國內也由於消費稅增稅影響帶來減收。家電的銷量增加，還有電視的成本刪減等，在 Q2 出現的增益也得以延續。

生活解決方案部門年減 1% 至 5120 億日圓。空調設備的銷量增加，填補了照明設備銷量的不足，營收表現與去年持平。住宅方面連續 3 季出現增益。

物聯網解決方案部門年減 6% 至 2517 億日圓。中國等市場的投資需求低迷，還有車市放緩的影響，出現減收減益。

車用部門年減 7% 至 3662 億日圓。車載圓筒形電池出現增收增益，但由於市場放緩造成車用設備銷量減少，還有車載方型電池的固定費用增加等，造成減收減益。

產業解決方案部門年減 10% 至 3262 億日圓。受中國市場因素影響，還有充電池在中國市場的失衡情況惡化，加上日本郡山工廠在颱風時泡水，出現減收減益。

年度財測：(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)

營收預估年減 3.8% 至 7 兆 7000 億日圓。

營業利益預估年減 27.1% 至 3000 億日圓。

稅前利益預估年減 30.4% 至 2900 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 29.6% 至 2000 億日圓。

每股純益預估為 85.75 日圓。

Panasonic 全公司在營收、利益方面皆無變動。在部門方面，則是基於目前的經營狀況還有投資組合改革的影響，有作出部分修正。

另外，Panasonic 與豐田汽車 (7203-JP) 也在週一 (3 日) 時宣布，由豐田汽車出資 51%，Panasonic 出資 49% 的合資公司「Prime Planet Energy & Solutions, Inc.」將於 2020 年 4 月 1 日開始營運。該合資公司的主要業務包含車載高容量高輸出鋰電池的開發、製造，以及銷售。還有車載全固態電池，與新世代車載電池的開發、製造、銷售，以及其它附帶和相關事業。