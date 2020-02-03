〈每週CFTC報告〉大型投機者加碼看空歐元 看多原油意願大降

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者加碼看空歐元，淨空單增加 1.18 萬口，同時受到新型冠狀病毒影響，投機者看多黃金，來到近 3 年的極端水位，對原油看多情緒急速降溫，淨多單大減 5.8 萬口。

美元指數

截至 1 月 28 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單增加 3493 口，至 16433 口。

(圖表取自 countingpips.com/)

這是投機者近 4 週以來，第 3 週加碼看多，在此之前 13 週時間中，投機者有 12 週選擇減碼美元指數，累計減幅超過 3 萬口。

目前美元指數淨多單已經來到 7 週以來最高，但仍繼續保持在 2 萬口下方。

其他貨幣

本週僅歐元的部位變化達到萬口以上，淨空單增加 1.18 萬口，至 5.88 萬口，整體部位仍處於高度看跌的水準。自 2018 年 10 月以來，歐元已有 70 週的時間位在整體看跌的水準。

(圖表取自 countingpips.com)

墨西哥披索則在連續第 4 週淨多單之下，本週的多頭部位來到新高，達 17.0 萬口。在過去 8 週中，投機者淨多單加碼多達 4.0 萬口。

瑞士法郎部位本周小幅上漲，現已連續 8 週上漲。自 2017 年 8 月以來，法郎先是有 128 週位於看跌區域，目前則是連續第二週轉為多頭。

黃金

本週投機者淨多單增加 1.2 萬口，至 33.0 萬口。大型投機者實力指數 (即交易者當前的得分與過去 3 年的水準相比) 表明，當前指數處於牛市極為極端水準，得分為 100.0%。

(圖表取自 countingpips.com)

受避險情緒影響，現貨黃金上週五午後一路走高，再次站上每盎司 1580 美元關口，最高漲至 1589.98 美元。

原油

大型能源投機商本週淨多單大減 5.8 萬口，至 46.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

大型投機者實力指數 (交易者當前的得分與過去 3 年的平均相比) 表明，目前指標處於看跌水位，得分為 40%。

近日受新型冠狀病毒疫情影響，市場擔心打擊原油需求，美國 WTI 原油期貨價格上週五盤中最低觸及每桶 51.48 美元。

10 年期美債

本週大型投機者美債空頭增加 3.2 萬口，至 27.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

大型投機者實力指數 (交易者當前的得分與過去 3 年的平均相比) 表明，目前指標處於看跌水位，得分為 43.4%。

VIX

本週投機者 IVX 淨空單減少 3.1 萬口，至 13.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

大型投機者實力指數 (交易者當前的得分與過去三年的平均相比) 表明，目前指標處於看跌水位，得分為 25.6%。