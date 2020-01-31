〈歐盟統一充電規格〉有助Type-C滲透率加速提升 概念股受惠

歐盟加速統一充電器規格，市場看好，有助加速 USB Type-C 的滲透率提升，連接器及線束相關的宣德、嘉澤及旗下嘉基，電源廠群電等均可望受惠。

歐盟會議通過，要求行政單位加速促使科技公司統一產品充電器規格，能適用於不同品牌和種類的電子設備，市場人士認為，預計統一規格將朝向 USB Type-C 發展，且透過法律推動、5G 帶動快充需求攀升，均有助 Type-C 加速滲透。

宣德表示，Type-C 除了持續拓展消費性應用外，也會延伸至工業應用，未來將發展防水利基型產品，市場也看好，透過母公司立訊通路管道，可望進一步取得市占率。

另外，嘉澤及旗下的嘉基，布局快充及高速傳輸有成，去年下半年開始也將 Type-C 連接器業務版圖擴大至智慧型手機應用，法人看好，今年在 Type-C 滲透率提升下，也可望放量出貨。

另外，群光轉投資的電源廠群電，在去年第 4 季 Type-C 筆電電源出貨年增 2 成以上，公司透露，目前也正積極加速吳江新廠以及泰國產能的建置，預計新產能在今年可望到位，將貢獻營收獲利表現。

根據研調機構 IHS 統計，預計到 2021 年，搭載 Type-C 裝置將達 50 億台，年複合成長率高達 70%，Type-C 連接器市場規模將達 12 億美元，年複合成長率也逾 30%，以智慧型手機、筆電、平板電腦及擴充基座等比重較高。