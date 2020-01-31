冠狀病毒大流行 防疫概念夯

武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，春節期間國際股市修正，台股鼠年紅盤跳空開低補跌，指數終場帶量重挫 696.97 點，創下台股史上單日最大跌點，台股 1 月 30 日賣壓沉重，電子與金融股全面下挫，指數摜破季線約 11,761 點，隨著權值電子股鴻海 (2317-TW) 觸及跌停，指數盤中最低來到 11,418.22 點、跌逾 700 點，終場收在 11,421.74 點，下跌 696.97 點，跌幅 5.75％，電子股跌 5.99％，金融股跌 4.56％。

市場擔憂鴻海集團在中國大陸各廠區、尤其是湖北武漢地區受到肺炎疫情影響生產，鴻海股票賣壓湧現，開低走低，終場跌停；兩大蘋概股指標也難以倖免，股王大立光 (3008-TW) 大跌 5.33％、台積電 (2330-TW) 重挫 4.95％。防疫概念股則成為資金避風港，恆大 (1325-TW) 攻漲停 22.35 元，創近 3 年新高，康那香 (9919-TW) 也受惠於口罩需求暴增，股價攻漲停 14.5 元，創近 4 年半新高。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，由於 2 月將為疫情是否在全球爆發重要觀察期，這場防疫大戰要打多久仍有許多變數，一旦戰線拉長，防疫股仍有不少上漲空間，吸引買盤搶進。

口罩相關產線業者目前多呈現訂單滿載，恆大表示，六條生產線全滿日產量可生產 24 萬片口罩，康那香表示，訂單現在已排到 6、7 月，目前有兩條產線，日產量約 20 萬片，平面口罩日產約 15 萬片、3D 立體口罩約 5 萬片，若增加產線，日產量可達 40 萬片。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，除了賣到脫銷的口罩以外，耳溫槍等醫療器材也供不應求。耳溫槍概念股的豪展 (4735-TW)、熱映(3373-TW) 皆衝上漲停價位。

豪展透露，體溫量測產品在春節期間，已經接到中國品牌商 10-20 萬隻的訂單，雖然蘇州政府宣布企業復工時間延至 2 月 8 日之後，但體溫計產業不受影響，現就待員工陸續回歸工作岡位就能全力生產，現已經先進行半成品的生產。

回歸基本面，豪展表示，1 月仍有中國春節假期影響，業績表現會比較淡，但隨著疫情發酵，有機會拉動業績加溫，首季業績可望維持年增表現。展望 2020 年，隨著歐美客戶新通路開出訂單，二家日系客戶也推出新產品，其中一家已於去年 10 月出貨吸鼻器，出貨力道將持續至今年全年，今年第一季另一家客戶也會推出非接觸額溫槍，另新產品包括心房顫動血壓計、妊娠血壓計也會陸續問世，今年營運展望正向。

另外，豪展 2019 年成功優化產品組合「增肌減脂」，雖營收微幅下滑，獲利卻大增 3 成，第四季 EPS 上看 0.9 元，2019 全年估 4.1～4.2 元，刷新歷史紀錄。今年除了深化既有客戶合作品項，二家日系客戶新產品陸續出貨，更切入新通路成功拿下訂單，將出貨挹注業績，全年獲利可望更上一層樓。

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