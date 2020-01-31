遠航遭廢證 逾900名員工面臨解僱 初估墊償2億多元

遠東航空今 (31) 日確定遭廢止民用航空運輸業許可證，旗下 900 多名員工將面臨解僱，勞動部表示，已啟動專案就業輔導，協商國籍航空及桃勤公司開出職缺，初估資遣費及薪資墊償金額約 2 到 3 億元。

遠航去年 12 月 13 日無預警停飛後，迄今已邁入第 50 天，今日確認遭交通部民航局依法撤照，無法復飛。原本遠航旗下有千餘名員工，但因 12 月薪資未如期入帳，陸續有勞工要求終止勞動契約、給付資遣費，目前仍有 900 多名員工在職，但 1 月薪水發放情況恐也不樂觀。

勞動部政務次長林明裕指出，經主動聯繫，已協調國籍航空公司及桃園航勤公司釋出職缺，包含地勤、空服員及機師等，將全力協助遠航員工的就業媒合。

勞動部強調，遠航公司目前應最優先償還所欠員工薪資，後續如發生歇業情事，勞動部將依法啟動積欠工資墊償，以保障勞工權益，初估墊償金額約 2 億多元。

此外，遠航負責人張綱維已於去年 12 月，經北檢依涉嫌違反《民用航空法》而限制出境、出海及限制住居，勞動部也啟動對張綱維限制出境的審查機制，並函請北市勞動局盡速提供「解僱名冊」及「公司積欠員工債權金額」等相關具體事證後，立即對張綱維辦理限制出境相關事宜。