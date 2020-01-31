【群益投顧】重挫後反彈、初見止跌企圖

一、盤勢分析

受武漢肺炎恐重挫全球經濟成長、美國 2019 年 GDP 未能保 3% 等利空衝擊，美股早盤下挫。但尾盤時段，世界衛生組織 (WHO) 正式宣告，將源自中國的新型冠狀病毒疫情正式入列「國際公共衛生緊急事件」，美股受激勵逆轉翻紅，四大指數除費半外，皆小漲作收。

台股今日以上漲 72.29 點開出，多方展現防禦企圖。權值股多上漲，但漲幅不大、量能也呈現縮減，武漢有設廠如台光電、欣興、健鼎、定穎等股價持弱，盤面資金焦點仍在於花王、康那香、南六、毛寶、恆大等防疫概念股上，可見市場信心依舊薄弱，多數個股開高後也多拉回，指數終場上漲 73.36 點或 0.64%，以 11495.10 點作收，成交量減少而為 1753 億元。

二、盤勢預估

武漢肺炎疫情引發世界衛生組織關注，美股雖有止跌跡象，但是否能獲控制，未來一周將是關鍵，台股雖見反彈，但仍以防禦為主，加上短期型態轉弱，回歸走升格局仍有不少挑戰。操作上仍以減持為先，防疫概念股可續抱，此外，利空衝擊後未破月線、中期型態持多個股，可多留意低階回補機會。

武漢肺炎亂市，大家瘋搶口罩，造成口罩廠商訂單滿單，盤面相關受惠股包括康那香 (9919)、恆大(1325)、南六(6504) 等持續受到資金青睞，雖然題材面帶動股價短期大漲、短乖離偏大，但在資金面加持下，續漲機會仍大，後市如未再過高、或破短均，再行落袋。

看好台灣人口老化、以及近視率上升趨勢，大學光 (3218) 未來五到十年的獲利結構將改變，獲利將出現高成長。股價逆勢走強突破，外資連日加碼買進，短中期均線黃金交叉，量增價揚、波段走多格局持續，建議持續偏多操作。

網安設備廠瑞祺電 (6416) 受惠併購效益顯現、以及訂單需求暢旺，2019 年 12 月、第四季、全年營收齊創新高，2020 年上半年展望樂觀，全年營收有機會成長 15～20%。股價前一交易日雖有拉回，但外資投信逢低逆勢加碼，股價也迅速反彈，可多留意低接布局機會。

三、強勢股

電子：

友達 (2409)、光寶科 (2301)、創見 (2451)、群創 (3481)、廣明 (6188)

非電子：

豐泰 (9910)、遠雄 (5522)、台塑 (1301)、聚陽 (1477)、泰博 (4736)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據