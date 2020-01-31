對抗疫情拚買氣 房仲業推線上看屋、賞屋車隊到府

即將登場的 329 檔期進入暖身階段，卻遇上武漢肺炎持續延燒，不少民眾減少進出公共場所；房產業者為了因應看屋者對於疫情防治考量，除了案場定期消毒外，代銷、房仲各自推出看屋送口罩、線上看屋甚至到府介紹建案等措施，希望能降低民眾對於疫情的擔心，並延續成功讓看屋人潮逆勢成長近 1 成。

武漢肺炎期間，永慶房產集團全台門市持續服務，除落實政府防疫工作外，更持續提供客戶便利的線上科技賞屋服務，讓客戶不出門也可在家看屋。永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，永慶房屋在 2003 年台灣 SARS 爆發時，即推出「影音宅速配」，讓客戶不出門也可看房子；客戶不需出門，就可透過手機或電腦，使用永慶「實境找房」功能，除生活圈、街景能一覽無遺外，也能以 720 度屋內環景照片賞屋，較以往僅有照片能看到更多細節；更可事先預約、由經紀人在線上實際解說屋況。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，經歷 SARS 疫情經驗，醫療技術和國人對於大型傳染病已有高度警覺和應變能力，因此疫情的影響應該是心理層面大於實際災情，不過警慎面對是必要，台灣房屋官網系統的「VR 環景線上即時帶看」賞屋功能，可以同步和業務線上溝通，減少外出傳染機會，並初步過濾條件不符的物件，提高賞屋效率，春節至今使用量已比去年春節同期增加一成。此外，為加強門市管理，台灣房屋已提撥百萬關懷金，直到疫情結束為止，提供各店酒精、口罩和額溫槍，確保員工和客戶健康。

創意家行銷品牌公關陸宜表示，近期天氣轉涼，創意家旗下的建案「幸福路上」推出賞屋送口罩 500 份，此次疫情爆發、正好派上用場；而為了讓民眾可以安心賞屋，各個案場除了定期在現場消毒外，更推出「LINE 線上賞屋」措施，年後更有「賞屋車隊」服務，專人直接到府介紹建案，將疫情傳染的疑慮降到最低。