永冠-KY去年Q4獲利可望持平Q3 全年將順利轉盈

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠風電需求動能強勁，去年第 4 季再生能源營收占比首度突破 6 成，且出貨噸數再創新高。法人看好，在第 4 季出貨穩定、匯率有利下，EPS 可望持平去年第 3 季，全年將順利虧轉盈，每股純益估超過 0.6 元。

永冠去年第 2 季單季轉盈，除受惠再生能源業務動能強勁外，原物料價格趨穩、人民幣貶值、加強費用管控等因素，也有利雙率表現，單季 EPS 達 0.18 元，第 3 季在風電動能持續強勁下，維持獲利表現，每股純益達 0.75 元。

受惠風電需求強勁，及產能持續提升，永冠去年第 3 季出貨噸數達 45237 噸，季增 11.3%，創上市以來單季新高，去年 12 月再度再改寫單月出貨噸數新高，第 4 季單季出貨噸數也接續創高、達到 45612 噸，再生能源出貨占比首度突破 6 成，且由於風電產品毛利率表現較佳，有利獲利表現。全年營收達 79 億元，年增 27.5%，創歷史次高。

從去年各產品營收占比來看，永冠再生能源類佔比由 2018 年的 27%，大幅增加至 55.4%，注塑機占比 2 成、產業機械則為 24.6%。營收方面，注塑機、產業機械受到美中貿易戰影響，分別較 2018 年同期下滑 29% 與 15％，不過，受惠風電需求強勁，再生能源營收年增超過 1.58 倍，足以抵銷注塑機、產業機械的疲弱表現。

法人看好，永冠去年第 4 季出貨量穩定，且匯率有利，每股純益可望持平去年第 3 季，帶動全年營運虧轉盈。