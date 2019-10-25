瑞儀旺季過Q4營收將回落 明年成長動能來自平板、筆電

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 受惠平板產品出貨亮眼，累計前 3 季賺逾一個股本，展望第 4 季，瑞儀表示，受消費性電子產業循環影響，全年高峰將落在第 3 季，第 4 季將小幅修正。展望明年，手機比重將降低，成長動能由平板、筆電、桌機等產品帶動。

瑞儀表示，今年第 3 季客戶新款 10.2 吋平板產品陸續出貨，拉貨狀況穩定，加上新品因尺寸更大，單價、毛利較前一代 9.7 吋平板更高，也推升第 3 季營運表現，累計前 3 季賺逾一個股本，超越去年全年表現。

展望未來，瑞儀指出，第 3 季為傳統消費性電子產品旺季，加上今年客戶新品發表時間平均，預期第 4 季營運將修正，而受客戶改採 OLED 面板影響，第 3 季手機營收占比已降至 6%，相關折舊費用也下滑，預期明年將由平板、筆電、桌機等產品，帶動背光模組需求，目前相關產品營收占比已超過 8 成。

法人認為，瑞儀今年平板產品需求維持高峰，彌補手機產品衰退壓力，但受產業循環影響，估第 4 季營收將衰退近 1 成。

瑞儀第 3 季稅後純益 21.84 億元，季增 46.21%、年增 31.04%，每股純益 4.7 元。今年前 3 季稅後純益 51.06 億元，每股純益 10.98 元。