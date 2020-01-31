〈財報〉LG Display第4季虧損小於預期 股價今強漲4%

蘋果 (AAPL-US) 的顯示面板供應商 LG Display(034220-KR) 週五 (31 日) 公布第 4 季財報，連續 4 季虧損，但數額小於市場預期，這家公司現在面臨液晶面板價格持續下跌，以及公司重組的成本壓力。

LG Display 股價週五強漲，至當地時間 11:26，股價上漲 4%，至 15350 韓元。

(圖表取自 Google)

基於合併 K-IFRS 財報關鍵數據：

Q4 營收為 6.4 兆韓元，年減 8%，較上季增長 10%；

Q4 營業虧損 4220 億韓元，去年同期為營業利潤 2790 億韓元，市場預期虧損 5780 億韓元；

Q4 eEBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤) 為 5860 億韓元，去年同期為 1.13 兆億韓元；

Q4 淨損為 1.81 兆韓元，去年同期為純益 1530 億韓元；

2019 年全年虧損 1.4 兆韓元，為近 8 年來最差。

公司看法與分析師展望：

在中國廠商競爭加劇之下，LG Display 正展開管理層重組與裁員，同時加大投資下一代 OLED 面板。

公司副總裁 Suh Dong-hee 表示，公司在中國的 OLED 工廠的產量正逐步加大，預計下半年的利潤可以有所改善。

Suh 表示，中國 OLED 工廠的產量提升之下，OLED 面板營收將可大幅增長。

公司指出，第 4 季營收增長的原因，來自於大尺寸 OLED 面板的銷售額增加，這也導致 ASP(平均銷售價格) 較前一季增加了 18%。

LG Display 去年啟動了自願性的裁員，並且計畫在今年底前，停止在南韓生產液晶電視面板。分析師指出，相關的一次性重組成本，也拖累了 Q4 的表現。

液晶面板市場當前競爭激烈，價格已持續下降多年。LG Display 及其競爭對手三星均削減供貨，三星電子週四表示，預計顯示部門的業務仍將疲軟。