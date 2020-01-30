台北國際電玩展2/6如期舉行 雙題材發酵推升遊戲廠營運

武漢肺炎持續延燒，台北國際書展宣布延期舉行，不過，台北電腦同業公會今 (30) 日表示，2020 台北國際電玩展將於 2 月 6 日至 9 日如期舉行，將落實體溫量測、配戴口罩等防疫措施，也呼籲參展廠商、玩家等一同協力配合。法人看好，在宅經濟、寒假雙題材發酵下，遊戲廠本季營運表現看增。

「2020 台北國際電玩展」今年首度移師台北南港展覽館 1 館舉辦，將可容納更多人流，共有來自 20 個國家地區、近 300 家業者參展，台廠包括智冠 (6180-TW)、橘子 (6180-TW)、中華網龍 (3083-TW)、鈊象 (3293-TW)、宇峻 (3546-TW)、唯數 (6626-TW) 等都將參展，衝刺營運動能。

除遊戲業者外，包括聯想、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、曜越科技、HyperX 等電競品牌廠，也將展出最新電競裝備。

由於每年台北國際電玩展，都吸引超過 30 萬人次參與，為因應武漢肺炎疫情延燒，主辦單位台北電腦同業公會表示，電玩展期間各入口將實施「體溫量測 (體溫超過 37.5 度者不得入場)」、「手部消毒」等防疫措施，並規範場內工作人員、參展廠商、玩家、商務參觀者等，全程配戴口罩 (未戴口罩者不得入場)，也同步進行展場巡查場內配戴口罩情形。

為落實入場前防疫檢查措施，展館也將加強清潔消毒公共區域、電梯、公廁等處所降低病毒傳播機率，提供安全的觀展環境。為降低飛沫傳染機率，主辦單位也提醒，參展商活動舞台主持人與相關演出人員，若因演出需求暫時無法配戴口罩者，應盡量避免與玩家近距離接觸；大會官方活動也一併彈性調整，取消開展首日的開幕典禮以及商務交流派對 TGS NIGHT PARTY。

法人指出，雖然因武漢肺炎疫情延燒，恐影響今年台北國際電玩展參展人潮，但在宅經濟、寒假雙商機發酵下，將有助於推升遊戲廠本季營運表現。