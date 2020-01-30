〈美股早盤〉武漢疫情重挫亞股 美股早盤小跌 台積電ADR跌逾3%

週四 (30 日) 美國公佈 GDP 增長率、消費者支出增長率、以及初領失業金人數，雖然 GDP 增長率符合預期，但消費者支出卻呈放緩趨勢，且初領失業金人數亦較市場預估值為高，顯示美國消費活動及就業市場的改善速度，不如市場預期來得樂觀。

另外，隨著武漢肺炎疫情的擴大，死亡病例及確診病例皆持續增加，不僅對於中國的經濟活動造成衝擊，亦重創亞洲股市。

受到亞股大跌、以及投資人不安情緒升溫的影響，美股於週四 (30 日) 開盤四大指數皆下跌，道瓊指數一度大跌逾百點，台積電 ADR 亦下跌逾 3%。

武漢肺炎疫情

根據中國國家衛生健康委員會於週四 (30 日) 公佈數據顯示，目前累計死亡病例已增加至 170 例，確診病例則為 7711 例。為了抑制疫情持續擴大，中國已有多個地區，如北京、上海、廣東、江蘇等等，自行宣布延後開工，預期將會對製造業、電子、石化、旅遊、鋼鐵等產業及相關供應鏈造成影響。

美國經濟數據

美國於週四 (30 日) 公佈了去年第四季 GDP 增長率初值，報 2.1%，符合市場預期，但消費者支出增長率則是放緩至 1.8%，且低於市場預期。

另外，美國勞工部亦於週四 (30 日) 公佈了 1 月 25 日當週初領失業金人數，報 21.6 萬人，高於市場預估值 21.5 萬人。

聯準會會議

美國聯準會於週三 (29 日) 公佈一月份利率決議，宣佈維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，符合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年四月底，以維持市場流動性穩定

截至台北時間週四 (30 日) 23 時許：

道瓊指數下跌 43.30 點或 -0.15%，暫報 28691.15 點

那斯達克下跌 61.10 點或 -0.66%，暫報 9214.06 點

標普 500 下跌 21.86 點或 -0.67%，暫報 3251.54 點

費半下跌 7.79 點或 -0.33%，暫報 1851.98 點

台積電 ADR 下跌 3.34% 至每股 55.28 美元

十年期美債殖利率下跌 1.71% 至殖利率 1.567%

紐約輕原油下跌 2.46% 至每桶 52.02 美元

布蘭特原油下跌 2.61% 至每桶 57.37 美元

黃金上漲 0.53% 至每盎司 1578.75 美元

美元指數下跌 0.07% 至 97.750 點

道瓊日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

威訊通訊 (VZ-US)

威訊通訊早盤下跌 1.41%，達 58.62 美元。

威訊通訊於週四 (30 日) 美股盤前公佈 2019 會計年度 Q4 財報，營收及獲利皆呈增長趨勢，且營收表現優於市場預估值，另外，Q4 的新增無線用戶數亦創下 6 年來最高。

2019 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：347.75 億美元，較去年同期增長 1.4%，高於市場預估值 346 億美元

營業收入：66.39 億美元

稅後淨利：52.17 億美元

稀釋後每股盈餘 (EPS)：1.23 美元，較去年同期增長 161.7%

可口可樂 (KO-US)

可口可樂早盤上漲 1.68%，達 58 美元。

可口可樂於週四 (30 日) 美股盤前公佈 2019 會計年度 Q4 財報，營收表現優於華爾街分析師的預估值，可口可樂 Q4 營收報 90.7 億美元，高於市場預估值 88.9 億美元，且較去年同期增長 16%。Q4 每股盈餘則報 0.44 美元，符合市場預期。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 7.56%，達 624.85 美元。

為遏制武漢肺炎疫情的擴大，北京政府已將城市封鎖並延長農曆新年假期，特斯拉中國工廠的所在地上海，將延長假期至 2 月 9 日。特斯拉財務長 Zach Kirkhorn 於週三 (29 日) 表示，受到工廠停工影響，預計上海 Model 3 的生產將推遲一週半，此一措施可能「輕微」影響公司 2020 年第 1 季的獲利能力。

儘管上海工廠的停工，將可能影響公司獲利，但根據特斯拉於週三 (29 日) 所公佈的 2019 年第四季財報，顯示該公司的營收及獲利皆優於市場預期，特斯拉於 Q4 營收為 73.8 億美元，高於市場預估值 70.2 億美元，每股盈餘則為 2.14 美元，高於市場預估值 1.72 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國截至 1/25 當週初請失業金 (萬人) 報 21.6，預估 21.5，前值 21.1

美國截至 1/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 21.45，前值 21.33

美國 Q4 PCE 物價指數季增年率初值報 1.6%，前值 1.5%

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率初值報 1.3%，預估 1.6%，前值 2.1%

美國 Q4 實質 GDP 季增年率初值報 2.1%，預估 2.2%，前值 2.1%

美國 Q4 消費者支出季增年率報 1.8%，預估 2.3%，前值 3.2%

美國 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

隨著武漢肺炎疫情持續擴大，小摩分析師 Joyce Chang 和 Haibin Zhu 表示，疫情的擴散對於交通運輸 (航空業、觀光業) 及實體消費產業造成的衝擊最大。而隨著消費者不安情緒的升溫，預期對於零售銷售及觀光產業的影響將不容小覷。

但儘管如此，Chang 和 Zhu 卻表示，雖然疫情造成了股市的沉重賣壓，但預期此影響將不會是持續性的，而股市於近日來的下跌，反而是提供了投資人進場的機會。