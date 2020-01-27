〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢肺炎衝擊中國經濟 且很可能只是長期抗戰的開始

初步數據顯示，武漢冠狀病毒的爆發正在衝擊中國經濟。在週日 (26 日) 的特別新聞發布會上，中國官員表示，武漢肺炎在不久的未來仍將是必須面對的一個問題。

旅客流量的減少反映出最直接的影響。為了防止病毒傳播，政府鼓勵人們呆在家裡，取消重大公共活動，並限制數千萬人的出行。

中國交通運輸部副部長劉小明說，週六 (25 日) 是農曆新年的第一天，整體外出旅遊人數較一年前下降了 28.8%。

他特別提到個別出行方式的衰退：民用航空流量減少 41.6%、鐵路運輸減少 41.5%、公路運輸減少 25%。

成都中鐵週日還宣布，將在接下來的幾天直至 2 月初將停止多條高速鐵路班次，其中包括一些前往上海的路線。

中國當局強烈建議國人外出必須佩戴口罩，甚至在某些地方對在公共場所不戴口罩的人處以罰款。而其他物品，例如病毒測試劑和防護衣也庫存不足。

工業和信息技術部副部長王江平週日表示：「針對龐大需求，我們面臨嚴重的供應短缺。」

他指出，防護衣和口罩的短缺尤其嚴重，尤其是在武漢。例如，武漢每天大約需要 10 萬套防護衣，但是目前的日產量最多只有 3 萬套。

為了滿足這些醫療供應需求，王江平說，儘管現在是農曆新年假期，但產線已盡力提升至總產能的 40%。

當局週日還表示，為了改善醫療狀況，他們正在徵用週邊地區的庫存，並努力增加更多的病床和醫務人員。

中國財政部週日在網路發佈聲明補充說，各級財政部門已經為醫療保健、設備購買和其他控制流行病的工作發放了 112 億元人民幣的補貼，合 16 億美元。

但是最新的事態發展顯示，這些對日常經濟活動的衝擊可能僅僅是長期抗戰的開始。

據官方媒體報導，北京市週日表示，從幼兒園到大學的當地學校將延後開學日期，直至另行通知。根據原本的農曆新年假期時間表，春節後第一個上班日是 1 月 31 日。