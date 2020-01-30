國光大漲 找下一個隱藏版防疫股

武漢肺炎疫情讓鼠年台股開紅盤就陷入慘跌，萬寶週刊王榮旭分析師表示，無法預測的利空最易引起恐慌，除了口罩股及有流感疫苗開發經驗的國光生 (4142-TW) 等防疫概念股大漲外，包括不織布的南六 (6504-TW) 及醫療廢棄物處理大廠日友 (8341-TW) 等，都是可留意的下一個隱藏版防疫股。

資金湧入 防疫行情擴大到生醫股

萬寶週刊王榮旭分析師指出，好不容易美中第一階段貿易協議完成簽署，現在又爆發武漢肺炎疫情，民眾瘋搶口罩及清潔用品，造成缺貨現象，股市資金也湧入防疫概念族群。這個月以來口罩股恆大 (1325-TW) 大漲了 32％，清潔用品毛寶 (1732-TW) 更是大漲超過 5 成，預期防疫行情將進一步擴大到去年沒有漲到的生醫股。

以不織布相關股票來說，隨著疫情擴大加上過年工廠停工，口罩成為 2020 年春節被瘋搶的「年貨」，不織布大廠康那香 (9919-TW)，傳出口罩接單已經排到了 6~7 月，這個月股價大漲超過 3 成以上，行情似乎還欲罷不能。另外，新麗(9944-TW) 也大漲 36％，南六 (6504-TW) 同期雖只漲了 17％，漲幅相對落後，但可望補漲。

南六是少數獲利穩健的防疫概念股，估計南六去年每股盈餘 (EPS)7 元，今年 EPS 上看 9 元。南六是亞洲不織布的大廠，主要產品是醫療用手術衣、面膜、濕紙巾及用在紙尿布的熱風不織布。醫療用手術衣在全球是寡占市場，目前只有杜邦及南六可以提供。

除了手術衣，南六也成功開發抗病毒不織布，並出貨給口罩廠使用；可抗菌消毒的濕紙巾，也傳出獲得百萬包以上的急單。南六去年的獲利應該是最近 5 年以來的谷底，今年業績回溫，股價也在 140 元以下打出了 5 個月以上的圓弧底。隨著防疫的需求提升，南六業績進補，股價也可望補漲。

疫苗股起漲 醫療廢棄處理也看好

萬寶週刊王榮旭分析師表示，生醫股去年沒有漲到，具有低基期的優勢之外，生醫跟防疫的需求息息相關。例如，醫藥股的中化 (1701-TW)、健喬(4114-TW)、杏輝(1734-TW) 及生達 (1720-TW)，都有生產緩解流感症狀的藥物；醫材股的豪展(4735-TW)、易威(1799-TW) 及熱映 (3373-TW)，生產耳溫槍；其他像雃博(4106-TW) 的醫療床，太景 - KY(4157-TW)生產的抗生素，也都搭上防疫概念。

至於 1 月初萬寶週刊王榮旭分析師就在專欄中看好的疫苗股，也已開始漲起來。例如，國光主要產品是流感疫苗，過去曾經接受政府開發 SARS 的疫苗，雖然只有開發到臨床前，但技術仍在，股價壓在 26 元以下已相當久的時間，過完年後出現一根帶量突破的轉強訊號，籌碼似乎已經換手成功。

另外，兩岸醫療廢棄物處理大廠的日友也值得留意。日友在中國北京醫療廢棄物處理市占率高達 5 成，在武漢疫情升溫情況下，醫療廢棄物的處理需求提升，現在中國因為對醫學廢棄物的處理設施不足，所以醫療廢棄物的處理都處於供不應求的情況。

日友的北京一廠稼動率高達 123％，北京二廠擴建後，第一季將會加入營運，山西新廠也會在年底完工。換言之，日友在兩岸的醫療廢棄物處理供不應求的趨勢不變下，業績長線動能不錯，EPS 也會逐年上升，後勢看好。

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