疫情延燒亞股重挫！港股、中國A50期貨跌近3%

亞洲股市今 (30 日) 又見新一波拋售，日本股市日經 225 指數下挫 1.8%、南韓股市挫 1.45%，香港股市在昨天大跌 2.8% 之後，今仍一路走跌，午後跌幅再下探 2%，鼠年首日開盤的台股最慘，在補跌的陰影下，收盤跌幅高達 5.75%。

中國大陸股市因假期延長並未開盤，但富時中國 A50 指數期貨難逃厄運，開盤後不久就向下急殺，跌幅已逐步逼近 3%。

(圖表取自 investing.com)

新型冠狀病毒疫情持續擴散，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，今天將再召集專家會議，評估是否宣布新型冠狀病毒肺炎為「國際關注的突發公共衛生事件」，及應提出哪些對疫情進行管理建議。

最新數據顯示，全球新型冠狀病毒確診感染病例增加到逾 7800 人，死亡人數上升到 170 人，在感染病例上升之下，帶來股市恐慌。

投資情緒轉為避險模式，VIX 恐慌指數再度走高，資金轉進黃金、日圓，現貨黃金衝破 1580 美元，美元兌日圓跌破 108.82，10 年期美債殖利率觸及 3 個月低點，至 1.5634%。

港股今日明顯承壓，跌幅集中在手機設備及蘋概股，瑞聲科技至下午跌幅已達 7%，丘鈦科技跌逾 11%。昨日大漲 33% 的歌禮製藥公告澄清，公司未參與研究疫情相關複方藥片，今日轉為下挫 15%。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，冠狀病毒的爆發可能會打擊中國經濟，並可能波及範圍更廣，但現在評估其對美國的影響為時過早。

Pearl Bridge Partners 董事 Andrew Sullivan 指出，從長遠來看，市場終將復甦，但在不確定性消除之前，投資人不願意過早介入。