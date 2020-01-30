新聞集團上線新聞平台Knewz 要搶回新聞服務主導權

新聞集團 (News Corp) 週三 (29 日) 啟動創新新聞平台 Knewz，希望藉由提供讀者多元來源的報導，改變習慣的新聞閱讀方式，搶回發行商被 Google、facebook 搶走的流量。

目前 Knewz.com 網站的頭條來自 400 多家大小傳媒，包括偏左的 Daily Kos 及右傾的 Washington Examiner。網站頭條由人工智能與人力編輯共同策畫，並將讀者直接帶往新聞網站的連結，讓媒體企業能由廣告及訂閱中獲利。Knewz.com 還沒有自己的廣告。

美國新聞業長期以來，一直抱怨網路巨頭如 Google、facebook，由內容供應商受益，卻沒有充分補償業者。

Knewz 官網

新聞集團執行長 Robert Thomson 表示，新平台不只是傳統的新聞聚合，Knewz 的獨特之處在於，讀者一眼就能看到多個來源。在政治和地區的不同光譜內都有大量的標題，不會因為發行商的名氣影響排名。

不過自去年 8 月宣布以來，Knewz.com 就因其取名在社群媒體遭受不少嘲笑。週三上線之後，一些 Twitter 用戶也對該網站設計提出了質疑，包括一些人說這樣的設計「帶給人焦慮還傷害眼睛」。

Knewz.com 網站正在進行 Beta 測試，但計畫定期擴展和擴大發行商列表。新聞集團和福克斯新聞共同擁有此一平台。