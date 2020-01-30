〈台股盤中〉金鼠年開盤後兩波宣洩恐慌性賣壓 大盤大跌570點

中國新型冠狀病毒造成湖北地區確診與死亡人數持續增加，台股今 (30) 日金鼠年開盤後兩波殺盤，10 點過後恐慌性殺盤更壓低大盤指數跌逾 560 點，證券分析師黃漢成指出，本波台股大盤支撐點落在 11450 點附近。不過今日預估量仍高達 3100 億元以上，短線指數恐修正。

武漢肺炎疫情春節期間大爆發，造成今日台股開盤後市場賣壓沈重，集中市場加權指數以 11933.23 點開出，也是盤中最高點，最低跌到 11539.06 點，估量高達 3000 億元，對於今日台股大盤此超大承接量，證券分析張陳浩說，今日承接量顯示低檔換手力道不錯，投資人對於疫情控制仍有信心。

黃漢成指出，由今日台股走勢來看，本波段台股低點可望在本周出現，重要支撐在 11450 點附近，今天盤中防疫概念不織布股、清潔用品股為多頭重點，另外宅經濟、電子零組件漲價概念走勢也略顯強勢。

權值股方面，大立光 (3008-TW) 力守季線以上，蘋果概念股、5G 概念仍是目前產業趨勢重點，兩者交集的宏捷科、穩懋、全新等股價明顯抗跌。

另一檔重量級權值股鴻海 (2317-TW) 由於短期供貨恐不順，盤中一度觸及跌停價，PCB 族群包括欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、定穎 (6251-TW) 等也都在湖北設廠，走勢也疲弱。

張陳浩指出，台股今日下殺力道較預期更強，但低檔承接力道也不弱，是否一日就全數反映疫情利空，仍須持續觀察。