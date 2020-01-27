〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢肺炎確診病例達2744人 離岸人民幣大貶至6.97

根據中國國家衛生健康委員會於週一 (27 日) 所公佈數據顯示，隨著武漢肺炎疫情持續擴大，目前中國的死亡病例人數已增加至 80 人，較週日 (26 日) 所公佈之 56 人大幅增加。另外，最新的確診病例人數則是達到 2744 人。

其中，根據香港衛生署衛生防護中心表示，香港的累計確診病例於週一 (27 日) 達到了 8 例，另外，澳門的確診病例則是新增至 6 例。

香港政府宣佈於週一 (27 日) 起，禁止於過去 14 天內曾至武漢的旅客入境，但該禁令不適用於香港居民。除此之外，法國、義大利、日本、及美國政府皆表示，正在著手進行撤僑計劃。

另外，武漢市公安局亦表示，為了防止疫情進一步擴散，全市將於週一 (27 日) 起至週四 (30 日) 止，停辦各類中國公民出入境的簽證業務。

針對新型冠狀病毒的感染源方面，根據新華社的報導指出，中國疾控中心病毒病所，從武漢華南海鮮市場的 585 份環境樣本之中，檢測到了 33 份樣本含有新型冠狀病毒核酸。由於華南海鮮市場存在許多野生動物交易的店家，因此，疾控中心高度懷疑本次的武漢肺炎疫情，與野生動物的交易有關。

隨著疫情的持續擴大，預期將會重創中國的商業活動，並造成消費支出的萎縮，且對經濟成長造成衝擊。週一 (27 日) 離岸人民幣匯率大跌，於台北時間 11 時許，美元兌離岸人民幣匯價報 6.9717。