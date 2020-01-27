武漢疫情蔓延 生醫產業再掀話題

武漢冠狀病毒疫情擴散，引起市場關注，醫療保健話題再次搬上檯面。展望 2020 年，法人認為，儘管美國總統大選前對於醫療與健保議題仍存在相關議題討論性，但長期而言，隨著長壽與長照發展，全球醫療保健的發展任重道遠，醫學與生技產業進步快速，生技醫療產業相關股票中長期仍具空間，建議不妨利用定期定額長期投資。

Bloomberg 資料顯示，那斯達克生技指數 (NBI 指數) 去年 10 月 2 日自低點 3,052 點，開始反彈 1 月 20 日，指數來到 3,827 點，漲幅超過 25.4%。由於新製藥、新技術、藥材的發展持續進行，預料今年儘管有美國總統大選政策等不確定因素干擾，但市場預料這類醫療保健股票、中長期仍具潛在吸引力，機構法人亦認為這波整理後依然具表現機會。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人左思軒認為，中美貿易關係於 1 月中旬取得第一階段簽約後，且伴隨美國經濟增長帶動市場與相關企業正向發展，對先前干擾醫療保健產業的保險政策改革與藥價平抑措施的步調漸趨和緩，令原先落後的次族群如生技製藥、醫療保險與供應商等，重新成為市場焦點，NBI 指數於近期整理後，可望有機會再向上突破。

不僅美國市場，左思軒進一步分析，歐洲區大型醫藥類股受惠新藥核准數增加、醫療器材設備商持續推出新產品，也帶動業績穩定成長。由於產業環境穩健，醫療保健公司仍維持穩定獲利，其中大型生技製藥獲利上調幅度最大；生物醫藥 (Biopharmaceutical) 公司併購活動依然活躍，加上新興技術 (如基因治療) 逐漸受重視，產業前景看佳。

再者，因中國和亞洲為長期成長區域，雖短線上中國產業波動變大，做出減碼適當調整，但左思軒認為，長期發展仍看好，故靜待市場波動和非經濟因素影響減低後，將重新調整持股策略，持續掌握亞洲區域醫療發展趨勢。

總結以上，富蘭克林華美投信表示，針對全球醫療產業，包括新製藥、新醫療技術、新生技醫材研究與發展，皆具表現空間，故建議投資人不妨分批進場，長期投資，或持續以定期定額方式投資全球醫療保健型產業基金，掌握相關股票之表現機會。