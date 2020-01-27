〈金鼠年投資術〉美中貿易戰休兵不確定風險降溫 新興市場、美股續領風騷

美中貿易戰暫告休兵，消彌市場不確定氛圍，投信認為，2020 年市場將回歸基本面以穩增長為主軸，主要市場中仍以新興市場表現相對穩健，尤其看好亞洲市場，建議可透過固定收益與股票配置分散投資風險。

根據 IMF 預估，2020 年全球經濟增可望由去年 3% 擴張至 3.4%，其中成熟國家為 1.7%，新興市場更可高達 4.6%。

滙豐環球資產管理全球股票暨亞太區投資長馬浩德 (Bill Maldonado) 指出，全球主要央行 2020 年將繼續保持寬鬆政策，因應可能出現的經濟放緩風險做準備，也為風險性資產進一步帶來支持。

馬浩德指出，去年美中貿易緊張局勢拖累全球市場的情緒，但隨著第一階段協議拍板市場悲觀情緒觸頂，加上中國經濟將持續由強勁的內部消費加持，外圍貿易因素已逐漸減弱。

馬浩德說明，目前 全球市場中亞洲仍有表現空間，去年亞洲股票落後其他地區，主要是市場對中國經濟放緩的擔憂，但目前亞洲股票市場定價仍相對具吸引力，特別是核心固定收益資產，預計亞股企業盈餘增長可望隨中國市場回溫，從過去 2 年的低個位數水平回升。

保德信投信投資長唐雲益則認為，美中衝突暫停，促使市場情緒轉佳，加上美國年底即將舉行總統大選，市場認為現任川普將可能透過貿易戰拉抬選情，貿易問題成為市場新常態。

而根據過去經驗統計，過去 12 次總統大選，美股有 10 次為正報酬，平均報酬為 6.6%，美股表現仍可以期待，投資建議以美國消費等穩健標的為主軸。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場預估今年標普 500 指數企業獲利有望優於去年，達到高個位數成長率，同時在持續寬鬆的貨幣政策以及美國大選年的支持下，企業表現以及股市反應的展望也偏向正面。

在投資建議上，謝佳伶建議，可採結合美國股票、高收益債與可轉債等三大資產的均衡配置，以上述各式資產如成長性、高債息與彈性緩衝等不同特性，在追求成長的同時也可抵禦隨時出現的下行波動。