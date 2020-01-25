〈紐約匯市〉服務業PMI支撐美元走揚 德製造業數據萎靡 歐元跌勢不斷

週五 (24 日) 美元走揚，美元指數來到 97.86，Markit 公布最新數據顯示，美國服務業持續走強，抵消製造業走跌頹勢。

IHS Markit 指出，美國製造業 PMI 在 1 月份跌至三個月低點報 51.7，是低於市場預期的 52.5；但服務業 PMI 升至去年三月以來的最高水平 53.2，高於市場預期的 52.8。

此外，IHS Markit 週五發佈法、德兩國的 1 月 PMI 數據，儘管兩國製造業數據雙雙優於預期，但法國服務業表現不佳，加上德國製造業已連續萎縮超過一年，歐元兌美元下跌 0.21％，至 1 歐元兌 1.1029 美元。

歐元即將創下近五年來最糟糕的開端，其今年至今已下跌 1.5％，並處於 12 月 2 日以來的最低水平。

歐元兌美元日線圖 (圖：Investing.com)

繼英國女王通過脫歐法案後，歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 與歐洲理事會主席 Charles Michel 週五也同意簽署脫歐協議，意味著 1 月 31 日英國將如期脫歐。

簽署後協議將在 1 月 29 日送往歐洲議會批准，且由歐盟成員國外交官於 30 日書面批准協議後，英國將正式在 1 月 31 日午夜起脫離歐盟，並在 2 月 11 日進入為期 11 個月的過渡期，2020 年底前必須達成新的貿易協議。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深外匯策略師 Jane Foley 認為，隨著英國正式脫離歐盟，後續的過渡期談判可能為英鎊匯率帶來更多損失。若雙方無法在期限內達成新的貿易協議，英國仍可能在年底過後進入「無協議脫歐」。

英鎊兌美元下跌 0.33％，至 1 英鎊兌 1.3078 美元。

英鎊兌美元日線圖 (圖：Investing.com)

Markit 週五發布 1 月 PMI 顯示美國製造業承壓，加上武漢肺炎第二例於美國確診後，美元兌日元匯率下跌 0.20％，至 1 美元兌 109.27 兌日圓，日圓則受到避險需求支撐。

美元兌加元上漲 0.16％，至 1 美元兌 1.3143 加元，因市場擔心肺炎疫情擴散恐削弱航空運輸，進而限制需求，原油價格持續回落。

截至週六 (25 日) 台灣時間 5：15 價格：