〈武漢肺炎疫情升溫〉湖北新增180病例 全國確診破千、死亡逾40例

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國湖北省衛生局週五 (25 日) 新增 180 例確診病例，目前湖北省總計確診 752 例，全國確診病例已破千，死亡也攀至逾 40 例。

根據官方數據，武漢肺炎確診病例在短短一日內增加將近 300 多例。截至 24 日 24 時最新統計，加上河北新增 180 病例，全國確診病例已達到 1287 例，死亡也已上升至 41 例，絕大多數發生在疫情重災區武漢。

截止北京時間 24 日，湖北省總計 15 個城市宣布封城，包含武漢、鄂州、仙桃、枝江、潛江、黃岡、赤壁、荊門、咸寧、黃石、當陽、恩施、孝感、宜昌以及荊州，另外全國十四省市啟動重大突發公共衛生事件一級響應，全省電影院在春節期間皆暫停營業，上海迪士尼亦宣佈配合疫情防控需要，今 (25) 日起暫時閉園。

全球疫情概況

目前，在中國以外地區包含泰國、越南、新加坡、日本、台灣、韓國、美國以及尼泊爾接續出現確診病例。

尼泊爾衛生當局週五晚間宣布確診首例病例，病患是由武漢返國的留學生。

至於美國方面已通報兩起病例，週五最新確診病例為一名自武漢旅遊返國的芝加哥女性，目前狀況穩定，並持續進行隔離治療。此外，美國疾病管制中心 (CDC) 持續監測另外 60 多例潛在病例，其中 11 例檢測後確定為陰性。

美國國會參議員 John Barrasso 與 Josh Hawley 表示經 CDC 通報後，預計當局即將確認第三例病例。

法國週五晚間宣布國內出現兩例確診病例，也是歐洲地區的首個確診病例，目前兩名病患分別在巴黎與波爾多的醫院接受隔離治療。