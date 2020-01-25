〈美股盤後〉美證實第二例肺炎確診+製造業PMI不如預期 四大股指齊收跌

週五 (24 日) 美國證實境內出現第二例確診案例，華爾街對於武漢肺炎疫情加劇市場對貿易和旅遊需求下滑的擔憂，加上美國製造業 PMI 數據不如預期，抵銷企業強勁財報表現，美股四大指數全數下挫，道瓊收跌 170.36 點，觸及一週以來最低收盤價。

(圖：Investing.com)

美國聯邦疾病防治中心 (CDC) 週五證實國內出現第二例確診案例，法國也證實境內有兩例確診病例。

根據陸媒報導，截至週五凌晨，湖北省再新增 180 例確診、死亡再添 16 例，中國已知累計 1287 確診案例、死亡 41 例。目前為止包含黃岡、鄂州，赤壁、仙桃在內已有約 15 座城市宣布封城。

週五 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 170.36 點，或 0.58％，收 28,989.73 點。

標普 500 指數下跌 30.07 點，或 0.90％，收 3,295.47 點。

那斯達克指數下跌 87.57 點，或 0.93％，收 9,314.91 點。

費城半導體指數下跌 21.35 點，或 1.10%，收 1,924.03 點。

標普 500 板塊表現 (圖：Finviz)

標普所有板塊只有公用事業 (+0.33%) 一支獨秀，健康保健 (-1.68%)、金融 (-1.36%)、消費者必需品 (-1.33%)、能源 (-1.17%) 和通訊服務 (-1.04%) 以大於 1 跌幅領跌。

其他依序為基礎材料 (-0.69%)、消費者非必需品 (-0.65%)、工業 (-0.48%)、資訊科技 (-0.45%)、房地產 (-0.23%)。

焦點個股

英特爾 (INTC-US) 第四季營收和獲利均優於預期，該公司預計 2020 年第一季及全年業績也都超出預期，週五盤後持續大漲 8.13%。

波音 (BA-US) 收漲 1.66%，美國聯邦航空總署 (FAA) 週五發布聲明表示，儘管尚未確立 737 Max 的復飛認證時程，但仍對波音近幾週在關鍵里程碑上的進展感到滿意，

博通 (AVGO-US) 和蘋果 (AAPL-US) 宣布達成 150 億美元的零件出售協議，博通於呈交美國證券交易委員會 (SEC) 的文件上表示，零件將用於未來推出的蘋果產品，博通收漲 1.36%，蘋果收跌 0.29%。

擔心武漢肺炎疫情抑制需求，航空股及旅遊股再度下挫。聯合航空 (UAL-US) 下跌 3.51%，美國航空 (AAL-US) 下跌 4.03%。

Inovio Pharmaceuticals(INO-US) 收盤後大漲 10.4％，因該公司獲得 900 萬美元的肺炎疫苗開發資金。

受惠於強勁的信用卡業務營收，美國運通 (AXP-US) 第四季財報獲利優於預期，盤後收漲 2.84%。不過，對信用卡支出和跨境支付下滑的擔憂引發銀行股普遍下滑，摩根大通 (JPM-US) 收跌 2.48%，花旗 (C-US) 收跌 1.75%，美國銀行 (BAC-US) 收跌 1.70%。

經濟數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.7，創 3 個月新低，預估 52.8，前值 52.4

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值報 53.2，創 10 個月新高，預估 52.5，前值 52.5

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.1，創 10 個月新高，前值 52.7

IHS Markit 1 月美國 PMI (圖：Zerohedge)

IHS Markit 最新公布數據顯示，在美國經濟溫和增長之際，不同領域表現出現分化。勞動力市場強勁支撐了消費者支出，推動了非製造業需求，而商業投資疲軟、出口市場低迷及國際貿易不確定性持續拖累製造業表現。

不過，反映未來景氣狀況的綜合指數攀至 10 個月新高，顯示美國企業普遍感到樂觀。

華爾街分析

Oanda 市場分析師 Edward Moya 表示，隨著確診病例持續攀高，越來越多人擔心旅遊禁令可能為經濟帶來重大影響，部分人士認為應將中國 GDP 降低 1 個百分點或更多。