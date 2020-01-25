〈美股盤後〉美證實第二例肺炎確診+製造業PMI不如預期 四大股指齊收跌

週五 (24 日) 美國證實境內出現第二例確診案例，華爾街對於武漢肺炎疫情加劇市場對貿易和旅遊需求下滑的擔憂，加上美國製造業 PMI 數據不如預期，抵銷企業強勁財報表現，美股四大指數全數下挫，道瓊收跌 170.36 點，觸及一週以來最低收盤價。
美國聯邦疾病防治中心 (CDC) 週五證實國內出現第二例確診案例，法國也證實境內有兩例確診病例。
根據陸媒報導，截至週五凌晨，湖北省再新增 180 例確診、死亡再添 16 例，中國已知累計 1287 確診案例、死亡 41 例。目前為止包含黃岡、鄂州，赤壁、仙桃在內已有約 15 座城市宣布封城。
週五 (24 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 170.36 點，或 0.58％，收 28,989.73 點。
- 標普 500 指數下跌 30.07 點，或 0.90％，收 3,295.47 點。
- 那斯達克指數下跌 87.57 點，或 0.93％，收 9,314.91 點。
- 費城半導體指數下跌 21.35 點，或 1.10%，收 1,924.03 點。
標普所有板塊只有公用事業 (+0.33%) 一支獨秀，健康保健 (-1.68%)、金融 (-1.36%)、消費者必需品 (-1.33%)、能源 (-1.17%) 和通訊服務 (-1.04%) 以大於 1 跌幅領跌。
其他依序為基礎材料 (-0.69%)、消費者非必需品 (-0.65%)、工業 (-0.48%)、資訊科技 (-0.45%)、房地產 (-0.23%)。
焦點個股
英特爾 (INTC-US) 第四季營收和獲利均優於預期，該公司預計 2020 年第一季及全年業績也都超出預期，週五盤後持續大漲 8.13%。
波音 (BA-US) 收漲 1.66%，美國聯邦航空總署 (FAA) 週五發布聲明表示，儘管尚未確立 737 Max 的復飛認證時程，但仍對波音近幾週在關鍵里程碑上的進展感到滿意，
博通 (AVGO-US) 和蘋果 (AAPL-US) 宣布達成 150 億美元的零件出售協議，博通於呈交美國證券交易委員會 (SEC) 的文件上表示，零件將用於未來推出的蘋果產品，博通收漲 1.36%，蘋果收跌 0.29%。
擔心武漢肺炎疫情抑制需求，航空股及旅遊股再度下挫。聯合航空 (UAL-US) 下跌 3.51%，美國航空 (AAL-US) 下跌 4.03%。
Inovio Pharmaceuticals(INO-US) 收盤後大漲 10.4％，因該公司獲得 900 萬美元的肺炎疫苗開發資金。
受惠於強勁的信用卡業務營收，美國運通 (AXP-US) 第四季財報獲利優於預期，盤後收漲 2.84%。不過，對信用卡支出和跨境支付下滑的擔憂引發銀行股普遍下滑，摩根大通 (JPM-US) 收跌 2.48%，花旗 (C-US) 收跌 1.75%，美國銀行 (BAC-US) 收跌 1.70%。
經濟數據
- 美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.7，創 3 個月新低，預估 52.8，前值 52.4
- 美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值報 53.2，創 10 個月新高，預估 52.5，前值 52.5
- 美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.1，創 10 個月新高，前值 52.7
IHS Markit 最新公布數據顯示，在美國經濟溫和增長之際，不同領域表現出現分化。勞動力市場強勁支撐了消費者支出，推動了非製造業需求，而商業投資疲軟、出口市場低迷及國際貿易不確定性持續拖累製造業表現。
不過，反映未來景氣狀況的綜合指數攀至 10 個月新高，顯示美國企業普遍感到樂觀。
華爾街分析
Oanda 市場分析師 Edward Moya 表示，隨著確診病例持續攀高，越來越多人擔心旅遊禁令可能為經濟帶來重大影響，部分人士認為應將中國 GDP 降低 1 個百分點或更多。