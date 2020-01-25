〈鼠年產業景氣前瞻〉Mini LED終端應用將放量 LED廠今年揮別營運低谷

LED 產業去年營運飽受美中貿易戰衝擊，市況不佳，不過，今年在美中貿易達成首階段協議後，市況趨於明朗，業者看好，今年 LED 產業景氣將會相當不錯，且隨著 Mini LED 終端應用將從下半年起逐步放量，各大 LED 廠今年 Mini LED 營收占比，可望攀升至雙位數以上，營收、獲利都將同步成長，揮別營運低谷。

晶電 (2448-TW) 表示，受到農曆春節假期因素影響，目前需求能見度仍不高，待農曆春節後，才可望較為明朗，不過，晶電也看好，在電視需求回溫下，電視背光需求可望從 2 月起復甦，顯示器需求預期也將從第 2 季起接棒回溫。

而在 Mini LED 業務逐步發酵之下，晶電今年 Mini LED 專案持續增加，負責 Mini LED 封裝與模組的轉投資公司葳天科技產能已滿載，今年 3 月底前產能將翻倍成長，晶電預期，今年 Mini LED 業務將占藍光 2 至 3 成產能。

晶電集團也將透過旗下元豐新科技，與中國利亞德光電集團合資成立新公司，在中國無錫市建立 Micro LED 生產基地，初期從 Mini LED 練兵，預計 2020 年下半年投產，2023 年達產能滿載。法人看好，由於產品組合持續改善，加上 Mini LED 業務將逐步放量，晶電下半年營運可望好轉。

億光 (2393-TW) 也看好，Mini LED 應用在電視背光是必然的趨勢，在汽車應用上，也可望成為主流，認為 Mini LED 應用在電視背光與直立式看板等，今、明年應會非常蓬勃發展，且從 CES 展情況來看，今年 LED 產業景氣將會相當不錯。

億光目前 Mini LED 營收占比約 7-8％，主要應用為背光，億光表示，目前整體背光營收占比逾 2 成，待未來陸續導入 Mini LED 後，Mini LED 營收占比將進一步擴增，今年可望上看 2 成。

隆達 (3698-TW) 近來積極佈局新事業，去年包括 Mini LED 背光、RGB 顯示器，及 VCSEL 等光電半導體元件等新事業，營收占比達 1 至 2 成，其中高達 5 成來自 Mini LED 的貢獻，看好今年在終端應用陸續放量下，新事業營收占比可望拉升至 2 成以上。且隆達的 Mini LED 背光新技術 I-Mini Blue，近期傳已導入國內電競筆電大廠的創作者系列高階新品，隨著終端應用持續放量，Mini LED 業務成長可期。