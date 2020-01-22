因應Libra及數位人民幣 日歐央行攜手研究數位貨幣

日本央行 (BOJ)、歐洲央行 (ECB) 等 6 個央行在週二 (21 日) 宣布，他們將成立一個全新組織來共同研究發行央行數位貨幣 (Central Bank Digital Currency，CBDC) 的可能性。由於美國 Facebook(FB-US) 正計畫發行數位貨幣「Libra」，還有中國政府也考慮發行數位人民幣，各國央行為了因應國際間的劇烈環境變化，也打算確立一個安全、便利的支付手段。

因應 Libra 及數位人民幣 日歐等央行將共同研究央行數位貨幣 (圖片：AFP)

日本央行、歐洲央行、英國央行 (BOE)、瑞典央行 (Riksbank)、瑞士央行 (SNB)、加拿大央行 (BOC) 等 6 個央行，還有國際清算銀行 (BIS) 將共同成立全新組織，來對央行數位貨幣活用的可能性進行評估。

日本央行與歐洲央行是在區塊鏈 (Blockchain) 的基礎上對數位貨幣進行研究，英國央行與加拿大央行則是在跨國境的央行數位貨幣上進行研究。透過這次的合作決定，他們在未來將分享彼此的研究成果。

具體而言，這些央行們將研究數位貨幣與過往的支付系統相比，是否較具有優勢。還有央行數位貨幣是否要附加利息，還有支付利息時採取什麼樣的方式才是可行的，諸如此類的問題都將成為討論議題。

央行數位貨幣的特性與紙幣不同，何時、誰、在哪裡使用了該貨幣，這些資訊全部有辦法掌握。不過在另一方面，關於個資處理還有洗錢防範上，要如何取得平衡點也都是爭議較多之處。另外在網路攻擊 (Cyberattack) 的防範問題上，也將會是共同討論的重點。