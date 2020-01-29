〈觀察〉中華電再下調財測 5G頻譜競標天價壓力 不亞於499之亂

電信龍頭中華電 (2412-TW) 公布年度財測，每股純益估達 3.99-4.19 元，較去年減少 0.24-0.04 元，市場解讀是受 5G 開台影響，不過，過去年年財測超標的中華電，自 499 之亂後，已連續 2 年未達標，如今又下修財務預測，顯示電信商營運壓力前所未見。

中華電在 5G 頻譜數量競標中，斥資 462.93 億元取得最多頻寬，包括 3.5GHz 頻段共 90MHz 頻寬及 28GHz 頻段共 600MHz 頻寬，不過儘管如此，在整體電信用戶數已難提升的前提下，建置成本居高不下，獲利恐連帶受到衝擊，法人預測，以 5G 頻譜 20 年攤銷來看，中華電每年每股純益恐少掉 0.24 元。

回顧 2014 年 4G 開台，中華電全年營收 2282.3 億元，稅後純益 358.4 億元，每股純益 4.62 元，營收、獲利均低空達陣，直到 2018 年三大電信商祭出低價吃到飽方案，中華電開始財測無法達標。

依照中華電釋出的 2020 年財務預測，全年合併營收估 2141-2152.9 億元，年增 3.2-3.7%，但稅後純益與每股純益均下修，其中若每股純益僅達到低標 3.99 元，將創 19 年來新低。

另外兩大電信業者，法人認為，台灣大與遠傳在 5G 頻譜數量競標中，分別斥 307 億元及 410 億元，每股純益恐分別受影響 0.43 元、0.5 元。

電信業者還有 4G 頻譜百億元費用須攤提，卻又同時要迎來 5G 的沉重負擔，光電科技協會就提出建議，台灣 5G 頻譜付出龐大代價，照鄰近已發展 5G 的韓國來看，韓國創造出 60 萬個工作機會、產值上看 1550 億美元，台灣政府若願意協助電信商基礎建設，除可降低電信業者營運壓力外，經濟效益更有機會超越韓國。