〈Q4財報搶先看〉儒鴻單季估賺逾半個股本挑戰新高 全年同步登峰

成衣代工業者去年受惠下游品牌、零售客戶需求暢旺、平均單價 (ASP) 調漲下，營運暢旺，第 4 季儒鴻受惠出貨高峰，獲利上看半個股本，單季及全年均可挑戰新高，廣越第 4 季雖然過了出貨高峰，但全年純益也可望創高，聚陽同樣可繳出歷史次高亮眼成績。

儒鴻 (1476-TW) 去年第 4 季旺季營收 77.52 億元，季增 7.6%、年增 2.6%、全年營收 281.37 億，年增 2%，單季、全年均創新高，法人看好，受惠營收規模放大、布料出貨比重成長，儒鴻去年第 4 季營益率可望達 20% 以上。

至於去年底新台幣強升，恐造成儒鴻業外匯損，經營團隊預期影響不大，法人估，儒鴻單季獲利上看半個股本，每股純益可挑戰歷史新高 5.08 元，全年每股純益上看 16.5 元，也將同步創高。

另一大廠聚陽 (1477-TW) 先前已先公告去年第 4 季及全年自結稅前盈餘，進入淡季加上新台幣升值影響，第 4 季稅前盈餘 4.97 億元，季減 41%，年減 0.2%、全年稅前盈餘 24.5 億元，年增 25.46%。

法人估，聚陽去年稅率與 2018 年不會有太大的變動，以此估算，去年第 4 季稅後純益約 4 億元，每股純益約 1.8 元；全年稅後純益 18.9 億元登上歷史次高，每股純益約 8.6 元。

羽絨衣代工業者廣越 (4438-TW) 去年第 4 季在出貨高峰過後營運轉淡，單季營收 31.14 億元，季減 54.1%、年增 2.6%，不過，去年營收 162.58 億元，連 3 年創高，年增 22.4%，法人看好，廣越稅後純益將創新高，上看 1 個股本。