〈鼠年產業景氣前瞻〉景氣谷底回升 二極體廠今年業績挑戰年增雙位數

隨著消費終端需求回溫，加上美中簽訂第一階段協議，台二極體廠多正向看待今年，虹揚 - KY(6573-TW)、朋程 (8255-TW) 在車用與太陽能市場的訂單能見度高，業績皆可望年增雙位數，德微 (3675-TW) 營運則隨消費型市場回穩，營收估可年增 5%。

二極體市場去年受美中貿易戰影響，多數廠商客戶需求疲軟，或是產線未達經濟規模，導致營運衰退，觀察去年台廠營收年增率，僅德微、台半 (5425-TW) 為正，強茂 (2481-TW)、虹揚、朋程則為年減表現，獲利前 3 季則全數衰退。

展望今年，德微認為，去年經歷內部產能調整後，今年著重在生產效率的提升，包括良率、稼動率，今年目標將朝年增 1.5、10 個百分點前進，若順利達成，獲利將年增 4000 萬元，營收年增朝 5% 前進，目標 16 億元，全年營收、獲利皆可創高。

朋程則看好全球環保減碳政策推動，帶動燃油車採用高效二極體，以符合各國法規，目前高效二極體已打入一線車廠，預估今年出貨量將達 3500 萬顆，相較去年 1500 萬顆逾倍數增長，營收貢獻上看 8 億元，此外，標準二極體也因市占率穩健提升，雙引擎驅動下，全年業績年增可望上看 2 成，達 40 億元，創新高。

虹揚 - KY 去年除受美中貿易戰影響外，也因太陽能市況疲軟、新廠折舊壓力重，導致去年營運由盈轉虧，不過今年隨著太陽能整體市況好轉，加上消費型需求回溫，預計營收有機會挑戰雙位數成長，站回 20 億元大關，年增約 13%。