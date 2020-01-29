〈上半年大事記〉台股新制、報稅季變革、純網銀開業 財經重點一文掌握

台股豬年封關日加權指數收在 12118.71 點，累計全年大漲 2186.45 點，台股上半年將持續推出新制，以接軌國際、吸引外資；2020 純網銀元年，三家業者蓄勢待發，力拚最快 6 月開業。《鉅亨網》彙整了上半年國內財經重要大事，讓讀者一文看完快速掌握。

台股將實施逐筆交易制度

現行各主要市場無論為已開發市場如紐約、EURONEXT、德國、英國、日本、香港、新加坡，或新興市場韓國、上海、深圳、泰國、馬來西亞、印尼等盤中均採「逐筆交易」方式撮合，僅台灣股票市場仍於盤中採取「集合競價」，為與國際接軌，我國決定自 3 月 23 日起開始實施台股「逐筆交易」。

逐筆交易具有委託隨到隨撮的特性，規劃於盤中時段 (9:00-13:25) 實施，開收盤時段仍維持集合競價。另逐筆交易制度將新增「市價單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等委託單種類，提供投資人更多選擇。

雞蛋水餃股強制下市

上市公司退場機制將從 4 月 1 日實施，公司於 3 月底前申報去年度財務報告，若有繼續經營能力存在重大不確定性，或淨值低於股本 10 分之 3 者即適用。這些上市公司會先變更交易方法或分盤交易，若 3 年內仍無法改善者，就會遭停止交易，停止交易滿 6 個月後仍無法改善者，將被強制下市。

鬆綁法規搶財富管理商機

金管會推動開放高資產客戶的財富管理業務共 8 項，包括放寬投資外國債券商品的信用評等限制、放寬銀行投資外幣結構型金融債券、開放買賣境外結構型債券、連結標昂台股之外幣結構及股權衍生性商品等。金管會預計第 1 季完成法規發布，即可受理銀行申請，上半年前可望正式上路。

5 月報稅季五大變革

一、2019 年已登記結婚的同性伴侶，申報綜所稅時，首度可適用合併申報，可擇優選擇分開或合併，但結婚第 2 年起則一律要合併申報。

二、2019 年新增長照扣除額後，家中若有失能長輩，不論在家照顧、請人照顧或入住長照中心，只要符合衛福部公告資格，每人每年可定額減除新台幣 12 萬元。

三、新增「薪資所得核實減除費用方案」，俗稱「名模條款」。薪資收入除可選擇既有的 20 萬元薪資所得特別扣除額扣除外，也可選擇就實際支出費用核實減除，但僅限職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出等 3 類費用，上限均為薪資收入 3%。

四、因應每人可支配所得提高，納稅者權利保護法中保障不課稅的「維持基本生活所需費用」2019 年由 17.1 萬提高至 17.5 萬元。

五、今年 1 月適逢選舉，民眾去年若有對政黨或擬參選人進行捐贈，5 月報稅時可列舉扣除，但須留意限額，對同一人每年捐贈不可超過 10 萬元，且每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不能超過當年申報綜合所得總額 20%，金額也不得超過 20 萬元。

彰化銀行董事改選受矚

彰銀 (2801-TW) 今年 6 月將進行董事改選，在第二大民股龍巖 (5530-TW) 退出、新增石化大老吳澄清民股後，讓明年改選情勢再添不確定變數。面對民股來勢洶洶，公股自從龍巖去年 11 月陸續出脫持股後便積極承接，累積籌碼實力應戰。值得注意的是，今年改選須依規定提名自然人董事，是否影響董事改選值得觀察。

純網銀趕進度拚開業

2020 年為純網銀元年，LINE Bank 力拚 6 月底前開業，預計導入 eKYC 技術，而在日本已上線的 LINE Score，在後期也會推出。

樂天商銀則預計夏天開業，推出的服務會緊貼樂天生態圈，第一階段將鎖定個人信貸與純放款，第二階段則將承作房地產授信。

將來銀行則預計在第 2 季上線，將以「零售業」、「零組件」、「零摩擦」三零思維為經營策略，未來目標客群主要補足舊有金融體系不足，例如傳統銀行低關注度、或是具有一定資歷卻無薪資證明的「小白」客戶。