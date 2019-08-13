日友Q2純益2.72億元創新高 上半年每股純益3.97元

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 2 座焚化爐加入營運後，在台灣處理量能提升，第 2 季營收 6.39 億元改寫次高，日友第 2 季稅後純益達 2.72 億元，創新高，每股純益 2.44 元，上半年稅後純益 4.43 億元，每股純益達 3.97 元。

日友第 2 季營收為 6.39 億元，毛利率 61.87%，季增 3.26 個百分點，年減 1.19 個百分點，稅後純益 2.72 億元，創新高，季增 59.52%，年增 37.53%，單季每股純益為 2.44 元。

日友上半年營收 11.82 億元，毛利率 60.37%，年減 2.66 個百分點，稅後純益 4.43 億元，年增 25.06%，每股純益達 3.97 元。

日友第 2 季新增彰濱廠第 2 座焚化爐，營運 1 個半月，如第 3 季產能利用率提升，加上工時加長，將有助日友第 3 季獲利表現。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，北京處理醫療廢棄物二廠也已動工，山西運城的有害廢棄物處理廠用地也已取得。

日友在中國投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠執行設置程序通過，並將開始動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他中國廠申請流程時間，可望大幅縮短。

法人預估，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化產能利用率提升，2019 年營收、獲利都將大幅成長，每股純益可望挑戰 9.8 元。

日友彰濱廠第 2 座焚化爐拿到營運許可加入營運，在台處理量能提升，最新公布 7 月營收達 2.7 億元創高，預計第 2 座焚化爐稼動率持續拉高，8 月營收也將再創高。

日友 7 月營收 2.7 億元，月增 17.66%，年增率 15.16%；累計前 7 月營收為 14.52 億元，年增 18.91%；日友主管指出，7 月彰濱第 2 座焚化爐產能利用率提升，另外 300 餘萬元工程款也將陸續入帳，推升 7 月營收衝高。