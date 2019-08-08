日友彰濱2廠稼動率提升挹注 7月營收2.7億元創新高

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 2 座焚化爐正式拿到營運許可加入營運，在台處理量能提升，最新公布 7 月營收達 2.7 億元創新高，預計第 2 座焚化爐稼動率持續拉高下，8 月營收也將有再創高表現。

日友 7 月營收為 2.7 億元，月增 17.66%，年增率 15.16%；累計前 7 月營收為 14.52 億元，年增 18.91%；日友主管指出，7 月彰濱第 2 座焚化爐產能利用率向上提高，另外 300 餘萬元工程款也入帳，使 7 月營收創高。

日友除在台灣擴充既有營運量能，北京處理醫療廢棄物二廠也已動工，山西運城的有害廢棄物處理廠用地，4 日進行拍定程序，符合當地政府對於處理土地的「招、拍、掛」程序，等於對日友北京之外投資案進一步確立設置、投資程序。

日友中國投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠執行完整設置程序，並將動工，對未來申請流程熟悉將有很大助益，接下來其他中國廠申請流程，也可望大幅縮短。

日友今年第 2 季營收 6.39 億元改寫歷史次高，法人估，稅後純益可望達 2.8 億元，年增將逾 4 成，季增逾 66%，每股純益挑戰 2.4 元以上，上半年每股純益將上看 4 元水準。

法人也預估，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化產能利用率提升，今年營收、獲利都將大幅成長，每股純益可望上看 9.8 元。