貿易戰重挫經濟動能 瑞銀：中國明年GDP恐降至5.7%

受美中貿易戰影響，瑞銀預估，明年全球經濟成長可能放緩，成長率降至 3%，其中已開發國家 GDP 可能降至 1.1%、新興市場則可提升至 4.6%，值得注意的是，有貿易戰難題的中國，明年 GDP 恐跌破 6 %，降至 5.7%。

瑞銀今 (28) 日舉行電話線上會議，揭露對明年景氣的展望，瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫指出，受地緣政治、政府決策影響，明年市場不確定性很高，其中全球 GDP 可能從今年的 3.1% 降至 3%，亞洲 (不含日本)GDP 則維持 5.4% 呈現持平。

陳彥甫表示，明年通貨膨脹可望保持溫和，全球通膨率預計從 3% 到 2.9%，明年底美國 10 年期公債收益率跌破 2% 降至 1.8%，另外，布蘭特原油每桶價格將下降至 60 美元。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭說，明年金融市場、經濟成長率最大風險來自於地緣政治不確定性，不過在基礎設施投資力度將繼續增加，貨幣和財政政策支持也將延續，預計包括亞洲 (日本)GDP 成長率持穩，中國可能從今年的 6.1% 降至 5.7%，亞洲政策利率今年下調 50 個基點後，亞洲政策利率應會在 2020 年進一步下調 30 個基點。