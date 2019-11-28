台企自評數位轉型不及格 平均願拿4.1%營收投資

全球各行各業面臨數位轉型時代的挑戰，《遠見雜誌》今 (28) 日公布調查發現，台灣企業自評成績不及格，平均僅 55.5 分，距離成功至少還得努力 3 年；而企業平均願拿 4.1% 營收投資數位轉型，其中有 4 分之 3 是由董總御駕親征。

《遠見》攜手 SAP (思愛普軟體系統) 針對全台上市櫃企業數位轉型現況進行調查，結果顯示，近 9 成企業已啟動思考，不過，進入數位轉型成熟期，已帶來新產品、服務並有營收的企業僅有 10.1%，相較全球 13% 的比率，台灣落後近 3 個百分點。

根據調查，數位轉型的最高主帥，有 75.6% 由董總御駕親征，尤其科技服務業，清一色由 CEO 操盤，對數位轉型的重視程度最高。

數位轉型工程平均需要花 5.9 年，目前全台企業平均已啟動 2.88 年，換言之，要完成數位轉型，還要再努力 3.02 年。其中，最早啟動的是科技服務業，早於 4 年前就開始，最後起跑的則是零售業，1.83 年前才正式鳴槍。

若以 0-100 分自評成效，全台平均只有 55.5 分，其中，科技服務業自評最高為 73.93 分、其次為金融保險業 71.5 分、醫療生技業為 61 分，其餘皆不及格，零售業更自認只有 48.33 分。

《遠見》指出，台灣企業大多願投資數位轉型，平均投資額占整體營收 4.1%，其中傳播媒體與文教業轉型意願甚高，願拿 13.21% 的營收進行數位轉型，零售業最保守，僅拿出 2% 投資。

至於數位產品或服務已占公司營收比例平均為 6.54%，其中以科技服務業績效最好，占 18.38%，其次為傳播媒體與文教業 17.86%，傳統製造業僅占 4.13% 敬陪末座。

《遠見》指出，隨著科技快速普及，全球進入數位轉型的大挑戰時代，各行各業痛點不盡相同，科技服務業和零售業最擔心成本，傳播媒體及文教業最害怕沒有專職操盤組織，而科技製造業、觀光運輸業卡在缺乏全面性規劃。