全球傳動Q4營運加溫 挑戰虧轉盈

傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 第 3 季起毛利率已回穩，加上第 4 季匯率因素影響趨緩，且遞延訂單帶動營收較上季成長，法人看好，第 4 季營運將持續加溫估優於第 3 季，單季挑戰轉盈。

全球傳動今年以來受到美中貿易戰影響，客戶拉貨動能趨緩，且由於景氣未明，客戶近來下急單居多，訂單能見度約 1 至 2 個月，目前尚未看到需求回溫的情況。

全球傳動表示，部分客戶訂單受十一長假影響，9 月訂遞延至 10 月出貨，帶動 10 月營收表現優於 9 月，預期第 4 季營收表現將優於第 3 季。獲利部分，法人看好，第 3 季起毛利率回穩，且第 4 季也未有匯率因素干擾，整體第 4 季營運表現可望優於第 3 季，有機會單季虧轉盈。

全球傳動主要產品包括滾珠螺桿、線性滑軌與滾珠花鍵等，從營收占比來看，今年第 3 季滾珠螺桿營收比重達 6 成，線性滑軌 29%，滾珠花鍵 7%，其他產品還包括單軸機器人、直線軸承、聯軸器與螺桿支撐座等。其中，滾珠花鍵為機器人的核心元件，毛利率表現高達 4 成左右。

全球傳動現有滾珠花鍵系列產品還包括旋轉式螺桿花鍵，該產品過去與螺桿及線軌共用設備，而專用設備已陸續到位，看好明年若景氣回升，將會明顯挹注營收與獲利表現，目標為明年滾珠花鍵營收占比突破 1 成。

受市場需求不佳影響，全球傳動第 2 季營運陷入單季虧損，第 3 季毛利率雖回穩，但受業外匯損逾 1600 萬元拖累，加上訂單遞延出貨，第 3 季營運續虧，前 3 季每股虧損 0.25 元。