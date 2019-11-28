頂樓設太陽能板踴躍 北市近5年減碳32座大安森林公園

公民電廠意識逐漸興起，除公有房地辦理招標設置太陽光電，私人建築申請補助也相當踴躍。北市府產發局今 (28) 日指出，截至今年 10 月，台北市近 5 年建築物太陽光電設置量已達 2.5 萬瓩，可減碳 12638 公噸，相當於 32 座大安森林公園的吸附量。

產發局說明，北市大安區信義新城社區，由社區管委會統籌，提供頂層空間予業者租用出資建置太陽光電設備，並納入部分住戶參與出資，同時運用產業局的媒合服務及補助經費降低成本負擔。

信義新城社區已於今年 6 月中旬完成設置太陽光電設備，總容量達 145.7 瓩，不僅能增加頂樓隔熱節能效果，解決排除漏水問題，社區又能取得租金回饋，設置者則可獲得售電收入，本案例已成為各地推動集合式住宅、都會區大樓示範場域。

據統計，近 5 年台北市太陽光電的設置成長率已達過去設置總和的 6.6 倍，建築物太陽光電設置量已達 2.5 萬瓩，可減碳 12638 公噸，相當於 32 座大安森林公園的吸附量。

產發局表示，公民電廠模式的興起，使民眾由原本的能源消費者轉為兼具生產者的身分，截至今年 10 月，私人建築設置太陽光電補助共計受理 18 案，總設置容量為 301.735 瓩，顯見民眾申請相當踴躍。