〈景氣燈號〉國際局勢仍嚴峻 台灣仍未有反轉跡象

國發會今 (27) 公布 10 月景氣燈號，連 10 月亮續出代表景氣趨弱的黃藍燈，展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，受美中貿易戰影響，國際局勢仍非常嚴峻，但台灣在資本市場帶動下相對有撐，雖然景氣對策信號分數連 3 降，但並未出現反轉向下跡象。

吳明蕙表示，今年以來在美中貿易戰等因素影響下，包含美國、中國、日本、歐元區等主要國家景氣領先指標皆呈現持平或下滑，且採購經理人指數 (PMI) 均低於 50，續成緊縮，顯示全球經濟情勢嚴峻，連帶衝擊台灣出口表現，包含工業生產、海關出口值等關鍵指標皆由黃藍燈轉呈藍燈。

另一方面，吳明蕙指出，若從投資、資本市場方面觀察，台灣仍有台商回流、半導體擴大資本支出等投資力道支撐，帶動機械及電機設備進口值續呈趨熱的黃紅燈，股價指數同樣呈黃紅燈，雖然綜合判斷分數連 3 降，但台灣經濟仍有支撐，並未看到景氣出現反轉向下跡象。

吳明蕙表示，台灣景氣動能並不熱絡，加上仍面臨美中貿易等重大議題不確定性因素影響，但在領先指標、同時指標皆持續上升，其中領先指標已連 10 月上升，增幅達 2.33，而同時指標也連 6 月上升，增幅達 1.37，惟增幅不大，顯示整體景氣在廠商投資、股票資本市場帶動下仍穩健成長，對於未來景氣發展仍抱持信心、正面看待。